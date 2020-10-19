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Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды

Протест молдавских аграриев: как прокомментировали эти акции в Минсельхозе

© Sputnik / Anatolii Kiriak
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201019/32080072/protest-moldova-agrariev-kak-prokommentirovali-eti-aktsii-minselkhoz.html

В Министерстве сельского хозяйства отреагировали на информацию о том, что многие аграрии вышли в понедельник на протест.

КИШИНЕВ, 19 окт – Sputnik. Министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Ион Пержу проведет 20 октября встречу с производителями, которые вышли в понедельник на протест. Договоренность об этом была достигнута еще порядка 10 дней назад, заявила Sputnik пресс-секретарь министра Екатерина Григорян.

"В этих дискуссиях министр пообещал фермерам обсудить данную тему с премьером Ионом Кику и парламентской комиссией, а 20 октября дать ответ. Министерство сельского хозяйства не знало о намерении аграриев организовать этот протест. Однако завтра, в 11.00, министр ждет агропроизводителей на дискуссии в министерстве", - заявила Григорян.

Фермеры из нескольких районов объявили о возобновлении акций протеста. По сообщениям источников Sputnik в регионах, в протестных акциях готовы участвовать сельхозпроизводители из районов Унгены, Леова, Басарабяска, Хынчешты, Штефан-Водэ, Теленешты и Каушаны.

По заявлению аграриев, они не получили компенсацию за пострадавшие от засухи посевы зерновых второй группы, несмотря на заявления правительства о том, что поддержка будет предоставлена. Еще одно требование — не включать дорожный сбор в акциз на нефтепродукты.

Протест фермеров летом 2020 года
© Sputnik / Mihai Caraus
Фермеры в нескольких районах снова выходят на акции протеста

Несколько фермеров сообщили Sputnik, что акция протеста 19 октября носит неорганизованный характер и, скорее всего, в ней будет участвовать небольшое количество протестующих. По их словам, организационная работа идет, и в ближайшие дни планируется массовая акция, по примеру "тракторного марша на Кишинев" в августе.

Напомним, летом молдавские фермеры устроили акции протеста, требуя от властей компенсации за убытки, которые они понесли в результате засухи.

В августе они перекрыли национальные дороги и  устроили "тракторный марш" на Кишинев, который был остановлен полицией за пределами столицы.

Поскольку в этом году большая часть агрокультур пострадала из-за неблагоприятных погодных условий, в середине октября на заседании кабмина обсуждалось увеличение на 300 миллионов леев суммы, выделенной Фондом субсидирования в сельском хозяйстве для компенсации потерь производителей зерновых первой группы – пшеницы, ячменя и рапса.

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