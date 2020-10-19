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Протест аграриев. Архивное фото.

Массовые протесты накануне выборов: кто выходит на улицы

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201019/32080813/massovye-protesty-nakanune-vyborov-kto-vykhodit-ulitsy.html

Сельхозпроизводители из районов Унгены, Леова, Басарабяска, Хынчешты, Штефан-Водэ, Теленшты и Каушаны объявили в понедельник о новой акции протеста.

КИШИНЕВ, 19 окт – Sputnik. Аграрии приняли решение выйти на протест по двум причинам. Во-первых, потому что им не выплатили компенсацию за вторую группу зерновых (подсолнечник, кукуруза), тогда как власти обещали это сделать. И другое требование - не включать в акцизы пошлины на нефтепродукты.

Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды
© Sputnik / Anatolii Kiriak
Протест молдавских аграриев: как прокомментировали эти акции в Минсельхозе

Фермеры заявляют, что некоторые из них не могут начать посевную кампанию, так как у них нет денег, а обещанная компенсация ущерба из-за неблагоприятных погодных условий так и не поступила.

Источники из рядов сельхозпроизводителей заявили Sputnik, что нынешний протест носит неорганизованный характер и, скорее всего, в нем будет меньше участников. Однако, по словам собеседников, в ближайшие дни аграрии организую массовую акцию.

Фермеры в нескольких районах снова выходят на акции протеста>>>

Напомним, летом молдавские фермеры устроили серию протестов, требуя от властей компенсации за убытки, которые они понесли в результате засухи.

Александр Муравский.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Муравский: удовлетворит ли правительство требования молдавских фермеров

В августе манифестанты перекрыли национальные дороги и устроили "тракторный марш" на Кишинев, который был остановлен полицией за пределами столицы.

Поскольку в этом году большая часть агрокультур пострадала из-за неблагоприятных погодных условий, в середине октября на заседании кабмина обсуждалось увеличение на 300 миллионов леев суммы, выделенной Фондом субсидирования в сельском хозяйстве для компенсации потерь производителей зерновых первой группы – пшеницы, ячменя и рапса.

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