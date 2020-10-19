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Бригада полиции специального назначения Fulger. Архивное фото

Спецоперация в Молдове: изъяты наркотики на полмиллиона леев - что заявили в полиции

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Обыски в Молдове (128)
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Sputnik Молдова
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В течение девяти дней молдавские правоохранительные органы проводили оперативные действия в 25 районах республики, был привлечен спецназа Fulger.

КИШИНЕВ, 19 окт – Sputnik. Итоги спецоперации, которая проходила практически по всей Молдове: задержаны 19 человек в возрасте 20-56 лет. Речь идет об организаторах и посредниках в торговле наркотиками. В отношении еще 89 граждан ведется расследование, они находятся на свободе. Об этом сообщили в Генеральном инспекторате полиции МВД Молдовы в понедельник.

В ходе спецоперации проведены 147 обысков в 25 районах на всей территории страны. Обнаружены 12 килограммов марихуаны 2,5 килограмма маковой соломки, 1,3 килограмма гашиша, 500 граммов "этноботаники", 250 граммов PVP, 57 психотропных таблеток, 157 кустов конопли, 2,5 килограмма семян мака и конопли, 69 устройств для употребления наркотических веществ, в том числе прекурсоры для их производства.

"Ориентировочная стоимость наркотиков на черном рынке достигает более 605 тысяч леев", - отметили в инспекторате.

Также сотрудники правоохранительных органов в ходе обысков нашли и изъяли 35 патронов разного калибра, три пистолета, ружье. Оружие, по данным инспектората, хранилось нелегально. Кроме того, в ходе проверок обнаружены 53 650 леев, 19 510 евро, а также автомобили на сумму в 650 тысяч евро.

Согласно действующему законодательству, лицам, виновным в "незаконном обороте наркотиков, этноботанических средств или аналогов таковых с целью отчуждения", грозит лишение свободы до 15 лет.

Спецоперация проходила 5-14 октября.

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Тема:
Обыски в Молдове (128)

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