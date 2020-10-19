Свежие данные: сколько новых случаев COVID-19 подтвердились за сутки в Молдове

КИШИНЕВ, 19 окт – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждены 252 новых случая инфицирования COVID-19. Об этом сообщил Минздрав в понедельник.

Отмечено пять эпизодов "импорта" инфекции - три из Турции и по одному из Италии и Румынии.

Общее число зарегистрированных заражений в стране достигло 67 302.

За минувшие 24 часа проведено 1226 тестов, при этом повторно - 133.

Коронавирус выявлен, в том числе, еще у 14 медработников: семерых врачей, пяти медсестер и двоих сотрудников вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находится 851 пациент (из них 44 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких). Состояние 1448 оценивается как средней степени тяжести.

Из больниц выписан 651 ранее госпитализированный. Всего выздоровевших на данный момент - 48 493 человека.

Зафиксировано еще 17 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции - 1601.

В том числе Минздрав сообщил о смерти врача анестезиолога-реаниматолога Ливиу Романаш. Ему было 59 лет. Романаш работал в районной больнице Единец.

"Медика госпитализировали в РКБ 11 сентября. У него подтвердился COVID-19. Выражаем искренние соболезнования скорбящей семье", - отмечено в сообщении Минздрава.

Всего с начала пандемии от последствий, связанных с COVID-19, скончались 44 медработника.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают "красный, оранжевый, желтый или зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

Решения об ужесточении или снятии ограничений принимают территориальные чрезвычайные комиссии. Меры Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья имеют рекомендательный характер.

Так, 13 октября Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья обновила список районов по цветовым кодам эпидемической опасности. "Красный код" присвоен всем районам Молдовы, кроме Хынчештского, Леовского и Сорокского, которые получили "оранжевый код". "Желтого" и "зеленого" кодов нет ни в одном регионе страны.

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