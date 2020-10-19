Фото - "Сил просто нет": жители Комрата о наводнении и помощи властей

Уже не в первый раз мощные ливневые потоки затапливают Комратский микрорайон "Заялпужье". Жители жалуются, что устали ремонтировать свои дома и хозпостройки, а также постоянно жить в страхе лишиться крова.

КОМРАТ, 19 окт - Sputnik, Максим Топал. Известие о подтоплении части гагаузской столицы в конце сентября вызвало широкий резонанс. О беде жителей Гагаузии, в дома которых нежданно-негаданно пришла большая вода, узнали по всей стране.

Среди тех, кто согласился еще раз вспомнить те страшные минуты, жительница комратской улицы Винзаводская Татьяна Дудогло. Она рассказывает, что дома по этой улице затапливаются уже не в первый раз.

"За последние полгода наши дома оказались в воде уже три раза – в июне, в конце сентября и 9 октября. Каждый раз вода причиняет новый урон. У меня в хозяйственной пристройке были куры - вода их унесла. По стенам до сих пор видно, до какого уровня поднялась вода. Нам пришлось выбросить мягкую мебель, потому что вода с грязью была, уже холодно, она не высыхает. В доме невыносимый запах. Вся бытовая техника испорчена, вся уже на свалке. Телевизор как телевизор, но без холодильника очень трудно. Мы все устали, сил уже просто нет", - отметила Татьяна Дудогло.

В аналогичной ситуации оказалась ее соседка Татьяна Блудой.

"К нам вода зашла во все комнаты, местами уровень ее достигал 1,3 метра. Вся мебель оказалась в воде. То, что испортилось, выкинули, что более-менее можно было высушить - вытащили на улицу. Но сейчас холодно и дождливо. Эта мебель тоже скорее испортится, чем высохнет. Даже спать не на чем", - говорит женщина.

После июньского подтопления Татьяна с мужем успели отремонтировать дом и высушить вещи. Теперь все это приходится делать снова.

"Мы только обрадовались, что справились с последствиями первого наводнения, все покрасили, побелили, постелили новый ламинат. Но в конце сентября грянуло настоящее наводнение, еще больше первого. Потоки воды свалили у нас забор из фортана. Уже сил нет, руки опускаются. Говорят, нас будут переселять или дадут деньги на капитальный ремонт. Уже хоть как-то пусть помогут, чтобы закончился этот кошмар", - отметила жительница Комрата.

После затянувшегося на несколько часов ливня несколько улиц микрорайона "Заялпужье" превратились в бурлящие реки. Вода, скапливающаяся на полях на окраине города, не встречая на своем пути никаких преград, смешавшись с мусором и грязью, сносила все на своем пути – заборы, хозяйственные постройки, домашнюю живность, затапливала жилые дома. Уровень воды в некоторых местах превысил высоту окон.

За последние полгода многие дома в Комрате уже трижды затапливало. © Sputnik / Maxim Topal

Общая сумма ущерба предварительно оценивается более чем в 11 миллионов леев. © Sputnik / Maxim Topal

В ближайшие дни правительство должно принять решение о материальных выплатах пострадавшим. © Sputnik / Maxim Topal

На очистку поймы реки Ялпуг правительство выделило 1,8 миллиона леев. © Sputnik / Maxim Topal

Ущерб от подтопления физическим лицам превысил 6 миллионов леев. © Sputnik / Maxim Topal

Многим приходится выбрасывать испорченную подтоплением мебель - спасти ее уже невозможно. © Sputnik / Maxim Topal 1 / 6 © Sputnik / Maxim Topal За последние полгода многие дома в Комрате уже трижды затапливало.

В тот же день, 29 сентября в автономию экстренно прибыл премьер-министр Ион Кику. Вместе с руководством Гагаузии и Комрата он оценил масштабы разрушений и пообещал поддержку лишившимся имущества и крова людям.

Многие из пострадавших не пропускают ни одного сообщения от государственной гидрометеорологической службы страны: "если передают дождь, мы не спим, дежурим. В случае подтопления успеем всех разбудить".

По официальным данным, только в Комрате были полностью разрушены 8 домов, и еще 18 требуют срочного ремонта. Ущерб физическим лицам превысил 6 миллионов леев, юридическим – 4 миллиона. Кроме того, в Комрате пострадали и дороги – по оценкам специалистов ущерб составил более 600 тысяч леев.

Общая сумма ущерба предварительно оценивается более чем в 11 миллионов леев.

Пакет документов по ущербу от подтопления Комрата и трех сел района: Дезгинжа, Буджак, Конгазчик, уже передан в республиканскую комиссию по чрезвычайным ситуациям. В ближайшие дни правительство должно принять решение о материальных выплатах пострадавшим. Не останется в стороне и региональный бюджет.

Сейчас в пострадавшем микрорайоне ежедневно работает крупная техника, которая прокладывает отводной канал для увода ливневых вод в пойму реки Ялпуг, на очистку которой правительство уже выделило 1,8 миллиона леев. В Комрате также построят две противопаводковые дамбы, в задачи которых войдет недопущение повторных подтоплений жилого микрорайона.

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