Ремонт дорог в Кишиневе: что в планах у столичных властей

Планы на ближайшие недели и на следующий год: столичные власти задумали отремонтировать сразу несколько улиц.

КИШИНЕВ, 19 окт – Sputnik. На столичной улице Иона Крянгэ в скором времени начнется ремонт. Подробности масштабного проекта в комментарии радиостудии Sputnik Молдова привел вице-примар Кишинева Виктор Киронда.

По его словам, работы стартуют в ближайшие две недели. Компания, которая займется выполнением ремонта, отобрана, и контракт с ней уже заключен.

Проект включает благоустройство тротуаров, замену канализационных и водопроводных сетей, ремонт проезжей части, а также работы на участке кругового движения на площади Д. Кантемира и площади Объединения Княжеств (Piața Unirii Principatelor).

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"По факту все будет делаться с нуля…. Работы будут довольно продолжительными. Поэтому водителям и пешеходам придется проявить максимум понимания и внимания. Хотим сделать все качественно, чтобы прослужило как можно дольше", - отметил Кинронда.

Он также рассказал, что в 2021 году столичные власти предлагают отремонтировать улицы 31 Августа, Тигина, Александру чел Бун. Кроме того, в плане примэрии запустить три масштабных проекта по развитию и ремонту улиц Месаджер, Индустриальная и продлению проспекта Мирча чел Бэтрын до улицы Буковиней.

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