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Алена Безман — единственная женщина-сапер в Национальной армии.

Как служит женщина-сапер: Минобороны показало фото с боевой операции

© Photo : Facebook / Ministerul Apărării al Republicii Moldova
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201019/32083573/zhenshina-saper-minoborony-pokazalo-foto-s-boevoj-operacii.html

Алена Безман — единственная женщина среди представителей этой военной специальности в Национальной армии, руководитель группы по разминированию бригады "Дачия", дислоцированной в Кагуле.

КИШИНЕВ, 19 окт — Sputnik. Очередную миссию по обезвреживанию боеприпасов времен Великой Отечественной войны выполнили саперы Национальной армии в селе Гура Галбеней Чимишлийского района.

Операцию провела Алена Безман — единственная женщина-сапер Национальной армии, руководитель группы по разминированию бригады "Дачия", дислоцированной в Кагуле.

Офицер обезвредила 3 артиллерийских снаряда калибром 76 мм и 85 мм, а также 518 патронов калибра 5,45. Боеприпасы были обнаружены на территории пункта по сбору металлолома.

Под руководством Безман взрывоопасные предметы были безопасно уничтожены.

Неделю назад поисковики отряда "Август" и Русского историко-патриотического клуба сообщили Генинспекторату по ЧС об очередной партии взрывоопасных предметов, обнаруженных в районе Штефан Водэ.

Саперы обезвредили несколько десятков "мин-лягушек" - немецких противопехотных выпрыгивающих осколочных мин кругового поражения. Кроме того, были извлечены из земли и уничтожены более 30 снарядов осколочного и фугасного действия для противотанковой пушки калибра 45-мм.

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Теги:
эхо войны


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