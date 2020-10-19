Как служит женщина-сапер: Минобороны показало фото с боевой операции

Алена Безман — единственная женщина среди представителей этой военной специальности в Национальной армии, руководитель группы по разминированию бригады "Дачия", дислоцированной в Кагуле.

КИШИНЕВ, 19 окт — Sputnik. Очередную миссию по обезвреживанию боеприпасов времен Великой Отечественной войны выполнили саперы Национальной армии в селе Гура Галбеней Чимишлийского района.

Операцию провела Алена Безман — единственная женщина-сапер Национальной армии, руководитель группы по разминированию бригады "Дачия", дислоцированной в Кагуле.

Офицер обезвредила 3 артиллерийских снаряда калибром 76 мм и 85 мм, а также 518 патронов калибра 5,45. Боеприпасы были обнаружены на территории пункта по сбору металлолома.

Под руководством Безман взрывоопасные предметы были безопасно уничтожены.

Неделю назад поисковики отряда "Август" и Русского историко-патриотического клуба сообщили Генинспекторату по ЧС об очередной партии взрывоопасных предметов, обнаруженных в районе Штефан Водэ.

Саперы обезвредили несколько десятков "мин-лягушек" - немецких противопехотных выпрыгивающих осколочных мин кругового поражения. Кроме того, были извлечены из земли и уничтожены более 30 снарядов осколочного и фугасного действия для противотанковой пушки калибра 45-мм.

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