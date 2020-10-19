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Новый поворот - сюрприз от евро и доллара: курс валют на вторник

© Sputnik / Yana Zaharova
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201019/32083822/novyy-povorot-syurpriz-euro-evro-dollar-kurs-valyut-na-vtornik.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 19 окт – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на 20 октября.

Молдавский "лев" перейдет в отступление, причем по отношению ко всем пятерым игрокам, входящим в основную корзину. 

Евро за сутки укрепится сразу на 13 банов и разместится на отметке в 20,006 лея. Доллар же станет тверже на четыре бана и закрепится на уровне в 17,0033 лея.

Молдавские леи
© Sputnik / Yana Zaharova
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За 2019 год "американец" совсем немного подорожал по отношению к молдавскому "льву". А вот "европеец" несколько уступил свои позиции - минус один с лишним процент. В январе 2020-го "тяжеловесы" начали напирать - "зеленый" подорожал на 50 с лишним банов, а евро - на 30 банов. Февраль оба "иностранца" также завершили на позитиве - доллар окреп на 26 банов, а евро - на 15 банов. Что касается весны, то в марте "зеленый" прибавил "в весе" примерно на 40 банов, а евро - на 67 банов. В начале апреля "тяжеловесы" хоть и продолжили напирать, но под занавес месяца сдали позиции - доллар потерял 32 бана, а евро финишировал с минусом более чем в 50 банов. В мае доллар ушел в минус (на 20 банов), а евро практически не изменился в цене. В июне "американец" сдал порядка 40 банов, а "европеец" - 16 банов. В июле "зеленый" сдал еще 44 бана, а европейская валюта стала тверже на 40 банов. Заключительный летний месяц доллар завершил в миноре, лишившись порядка 14 банов. Евро же практически не изменился в цене. За сентябрь "американец" подорожал на 30 банов, а "европеец" - на 15 банов.

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Что касается остальных валют, то 20 октября в небольшом плюсе окажется российский рубль, который будет торговаться по 0,2191 лея. Украинская гривна подорожает до 0,5994 лея, а румынский лей  - до 4,1026 в пересчете на нацвалюту.

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