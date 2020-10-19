Официально: в Молдове на самоизоляции тысячи учащихся и сотни педагогов

В Минобразования обсудили эпидситуацию в образовательных учреждениях страны, меры безопасности во время осенних каникул, а также деятельность учебных заведений, в которых будут организованы избирательные участки на выборах президента.

КИШИНЕВ, 19 окт – Sputnik. Из 1240 частных и государственных общеобразовательных учреждений в Молдове 11 работают в дистанционном режиме по причине карантина.

Речь идет о 294 классах, в которых учебный процесс проходит в онлайн-режиме. Об этом сообщили в министерстве образования, культуры и исследований в понедельник.

По данным ведомства, на 17 октября число учащихся, у которых подтвердился коронавирус нового типа, достигло 276 человек, 6091 пребывает в самоизоляции. COVID-19 выявлен у 372 учителей, на карантине – еще 351. Что касается вспомогательного персонала, то вирус диагностировал у 69 человек, а 54 помещены в самоизоляцию.

Один день из жизни ученика в условиях пандемии - фото>>>

Что происходит в детсадах

По данным министерства, "из 1398 частных и государственных детсадов возобновили работу 1134".

"На данный момент девять учреждений и 31 группа находятся на карантине", - отметили в ведомстве.

Вирус подтвердился у 10 детей, 83 воспитателей и 47 работников вспомогательного персонала. В самоизоляции находятся 757 несовершеннолетних, 113 воспитателей и 127 сотрудников вспомогательного персонала.

Ситуация в училищах

Что касается профтехучилищ, то за 12-16 октября коронавирусная инфекция подтвердилась 24 учащихся, у 12 педагогов и семерых сотрудников вспомогательного персонала.

По данным министерства, 17 групп помещены на самоизоляцию, и два учреждения работают в онлайн-режиме.

Положение вузов

За этот же временной отрезок вирус выявили у 25 студентов высших учебных заведений, еще 126 находятся в карантине.

Памятка для родителей - как детям безопасно посещать школу в условиях пандемии>>>

Также COVID-19 обнаружился у 18 преподавателей. Столько же учителей в самоизоляции. Среди вспомогательного персонала коронавирус подтвердился у девятерых человек.

Новый циркуляр Минобразования

Глава профильного министерства Игорь Шаров обратил внимание представителей местных специализированных структур в сфере образования на меры безопасности в период школьных каникул.

"Пожалуйста, отнеситесь к этому со всей серьезностью, чтобы и учителя, и учащиеся благополучно провели отдых", - сказал министр.

Минобразования выпустило целый циркуляр с рекомендациями на эту тему. Министерство советует провести урок, на котором учащимся расскажут о профилактике и обязательных мерах защиты против заражения COVID-19, а также других ситуациях риска, которые могут появиться в период каникул.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают "красный, оранжевый, желтый или зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

Решения об ужесточении или снятии ограничений принимают территориальные чрезвычайные комиссии. Меры Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья имеют рекомендательный характер.

Так, 13 октября Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья обновила список районов по цветовым кодам эпидемической опасности. "Красный код" присвоен всем районам Молдовы, кроме Хынчештского, Леовского и Сорокского, которые получили "оранжевый код". "Желтого" и "зеленого" кодов нет ни в одном регионе страны.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova