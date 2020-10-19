Жена Игоря Додона рассказала, ревнивый ли у нее муж

Супруга главы государства поделилась воспоминаниями о знакомстве со своим будущим мужем, о том, как он сделал ей предложение, как прошла их свадьба, а также назвала рецепт крепких семейных отношений.

КИШИНЕВ, 19 окт – Sputnik. Жена действующего президента Молдовы Игоря Додона Галина Додон рассказала, что ее муж не ревнивый.

"Ассоциирую отношения в семье с погодой. Есть теплые, солнечные, светлые дни, а есть и хмурые, дождливые… Но если есть понимание и уважение в семье, если пара хочет быть вместе, то тогда будет солнечно, тепло и хорошо", - заявила первая леди республики в интервью, опубликованном на официальном YouTube-канале Игоря Додона.

Чаще всего, по ее словам, в семейных размолвках первым уступает муж.

"Даю ему возможность всегда первому начать примирение, покорять меня вновь и вновь", - призналась супруга молдавского президента, добавив, что они с мужем иногда понимают друг друга по взглядам или тембру голоса.

Жена главы государства отметила, что не часто звонит своему мужу, чтобы не отвлекать его от каких-либо важных вопросов и мероприятий.

"Но он обычно звонит мне по несколько раз в день. И любит поговорить по видеосвязи. Если не отвечаю или отвечаю, но не запускаю камеру, то он всегда говорит: "Где ты? Хочу тебя видеть!". Да, он в курсе, что я делаю, где и с кем нахожусь", - поделилась Галина Додон.

На вопрос, ревнивый ли ее муж, она ответила что нет.

"Я была очень ревнивая в начале отношений, но я поняла, что этот человек заслуживает доверия, он надежен, и могу быть уверена в нем", - сказала супруга молдавского президента.

Знакомство и начало отношений

Галина Додон рассказала, что познакомилась со своим мужем в студенческом общежитии Аграрного университета Молдовы, в котором они оба учились.

"Я была на первом курсе, а он на третьем. Мы вместе пошли на студенческую свадьбу. И вот, как тогда он взял меня за руку, так и продолжает держать. Мы очень много времени проводили вместе. Он рассказывал много интересного. Как-то вечером я вышла прогуляться на студенческий стадион, хотела похудеть. Он пошел со мной. И вот мы лежали на траве, смотрели на звезды в небе. Думаю, что с того все и началось. Он был и остается романтиком", - сказала Галина Додон.

Она отметила, что они жили на стипендии и питались теми продуктами, что им присылали из дома родители.

"Игорь не делал больших и дорогих подарков, но был очень внимательным, часто дарил полевые цветы или шоколадки", - поделилась Галина Додона.

Как Игорь Додон сделал предложение своей жене

Галина Додон рассказала, что со своим будущим мужем она встречалась порядка четырех лет. А предложение стать его женой она получила, будучи на пятом курсе.

"Это был конец последнего курса. Тогда должна была определяться, что делать дальше – был вариант вернуться домой. И вот в один из вечеров за ужином Игорь сказал: "Думаю, нам надо пожениться". У меня был тогда в руках стакан с водой. Когда я это услышала, я опрокинула стакан на себя", - отметила жена президента Молдовы.

Свадьба состоялась в августе 1999 года в селе Садова – родном селе Игоря Додона.

"На свадьбе было много молодых людей. Было красиво. Пели и танцевали до утра. Это была обычная, традиционная свадьба со всеми молдавскими обычаями", - рассказала супруга главы государства.

У пары трое сыновей: 18-летний Влад, 13-летний Богдан и пятилетний Николай.

"Он (муж) хочет еще детей. Девочку. Но я думаю, что и трое детей – это очень хорошо. Обязательно будут и девочки. В нужное время приведут сыновья. Три обязательно будут", - отметила Галина Додон.

Галина Додон родилась 12 февраля 1977 года. Она выпускница экономического факультета Аграрного университета Молдовы, а также факультета экономического права Национального института менеджмента.

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