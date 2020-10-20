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Город Кишинев на самоизоляции

Центральный рынок Кишинева ждут масштабные изменения

© Photo : Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201020/32087223/torgovlya-odezhdoy-tekhnikoy-budet-zapreschena-piata-centrala.html

После модернизации Центральный рынок станет местом для продажи исключительно агропродовольственных товаров в основном отечественного производства.

КИШИНЕВ, 20 окт – Sputnik. Центральный рынок Кишинева нуждается в срочных переменах, а работы по модернизации могут начаться уже в ближайшем будущем. Об этом в комментарии радиостудии Sputnik Молдова вице-примар Кишинева Виктор Киронда.

Центральный рынок
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Шок: когда-то Центральный рынок Кишинева был больше, чем сейчас

По его словам, после модернизации эта торговая точка станет местом для продажи исключительно агропродовольственных товаров, в большинстве своем молдавских производителей.

"Оттуда должны исчезнуть ларьки, где продают технику и одежду. Это улучшит внешний вид Центрального рынка. Сейчас мы работаем над исполнением проекта по благоустройству базара - современными павильонами, дизайном и так далее - как и должен выглядеть современный чистый рынок", - сказал Киронда.

Он отметил, что модернизация рынка предполагает несколько этапов, начиная с внешней зоны, включая снос ларьков, перенос Центрального автовокзала и другое.

"Автовокзал и другие маленькие рынки, которые сформировались вокруг провоцируют "городскую опухоль". Эта область имеет огромный потенциал развития. Предприниматели предлагают построить Mall, коммерческий центр или социальный жилой комплекс - подойдет что угодно лишь бы не автовокзал, которому больше нет места в центре города. Его нужно перенести на периферию. Такую землю жалко отдавать под парковку. Плюс мы должны избавиться от уличной торговли, рядов киосков, временных построек... Другой вопрос - частная земля", - считает вице-примар.

Как пояснил чиновник, для модернизации Центрального рынка необходимо участие правительства, Минэкономики и представителей бизнеса.

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