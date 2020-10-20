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Магазин. Архивное фото

Гарантия на товары: что должны знать потребители

© Sputnik / Максим Богодвид
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201020/32087870/garantiya-tovarov-chto-dolzhny-znat-potrebiteli.html

Специалист рассказал, что делать в случае, если приобретенный товар на гарантии оказался с дефектом - каковы права покупателя.

КИШИНЕВ, 20 окт – Sputnik. Покупатель получает законный гарантийный срок на минимум два года на товары длительного пользования. За это время в случае дефекта приобретенной продукции потребитель может направить рекламацию в письменной форме о качестве товара или услуг для возврата, бесплатной замены или получения их эквивалентной стоимости в течение гарантийного срока или срока годности. Об этом в комментарии радиостудии Sputnik Молдова заявил представитель Агентства по защите прав потребителей и контролю за рынком Николай Олэрашу.

"После подачи жалобы человек должен предоставить копию чека или любого другого документа, подтверждающего покупку. В свою очередь, у экономического агента есть 14 календарных дней для удовлетворения требований потребителя", - пояснил Олэрашу.

Собеседник отметил, что во многих случаях, когда потребитель приходит с просьбой заменить дефектный продукт на новый, предприниматели забирают товар, чтобы устранить недостатки отремонтировав его, но не заменяя. Таким образом, потребителю могут отказать в удовлетворении его требований, но только в том случае, если торговая точка сама понесет все расходы, связанные с независимой научно-технической экспертизы того, что покупатель виновен в несоблюдении правил использования товара. Некоторые предприниматели часто пользуются тем, что потребитель не знает своих прав.

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