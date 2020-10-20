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Детский сад

Детские сады Кишинева ждут изменения: что заявил примар столицы

© Sputnik / Варвара Гертье
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201020/32087993/kakie-izmeneniya-zhdut-stolichnye-detsady-primar-chisinau.html

Столичные власти посчитали, что необходимо делать единую закупку продуктов питания во все детские сады, чтобы поставлять в учреждения товары одинакового качества, происхождения и по одной цене.

КИШИНЕВ, 20 окт – Sputnik. В детских садах Кишинева будет единое меню. Об этом заявил столичный примар Ион Чебан во вторник на своей странице в Facebook.

"Единое меню" в столичных садах. Для централизации государственных закупок продуктов питания в детсадах Кишинева подписано Соглашение о консорциуме между Главным управлением образования, молодежи и спорта и профильными управлениями в секторах", - отметил градоначальник.

По его словам, цель этого соглашения - повышение эффективности государственных закупок и оптимального использования финансовых средств, а также обеспечение "Единого меню" в дошкольных учреждениях столицы.

Детский дом
© Sputnik / Konstantin Chalabov
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"В результате единой процедуры закупок во все детские сады будут поставляться продукты одинакового качества, происхождения и по одной цене", - пояснил примар.

Он напомнил, что на прошлой неделе межсекторальная техническая группа встретилась, чтобы обсудить требования к закупке продуктов питания для детских садов.

"В связи с этим последуют несколько заседаний рабочей группы, созданной муниципальным советом Кишинева, и к концу недели будет запущена процедура закупки продуктов питания. Я хотел передать процедуры закупки продуктов питания школам на аутсорсинг, но это невозможно из-за некоторых положений законодательства", - отметил Чебан.

Градоначальник уточнил, что примэрия и дальше будет настаивать на том, чтобы питание детей в школах и детских садах соответствовало действующим нормам.

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