Судьба обрушенной девятиэтажки в Атаках: пострадавший блок снесут

Решение о демонтаже здания принято спустя более года после обрушения подъезда в жилом блоке высотки.

КИШИНЕВ, 20 окт – Sputnik. Девятиэтажный жилой блок в Атаках, пострадавший во время обрушения в июне 2019 года, снесут. Состоялось заседание специализированных структур под руководством главы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы Михаила Харабаджиу.

Он напомнил, что из Государственного фонда по интервенциям на полный демонтаж дома по улице Приетеней, 153 в этом населенном пункте выделено 2272, 837 тысячи леев.

"Обсуждена важность составления документов, необходимых для сноса блока, а также привлечения компании, которая будет выполнять снос, погрузку и вывоз мусора", - отметили в Генинспекторате по чрезвычайным ситуациям во вторник.

Как обрушился дом в Атаках

Обрушение девятиэтажного жилого блока в городе Атаки произошло 19 июня 2019 года. Местные власти своевременно эвакуировали жильцов перед обрушением, так как на стенах здания появились заметные трещины. В доме 36 квартир, было эвакуировано 18 семей, 51 человек, в том числе 11 детей.

По выводам экспертов, к обрушению привел комплекс причин, в том числе нарушения при сдаче строения в эксплуатацию, подмыв фундамента водой и несанкционированные изменения конструкции дома жильцами.

На заседании правительства в июле 2019 года было принято решение перечислить городскому совету Атак Окницкого района более 8,82 миллиона леев, из которых 6,77 миллиона - на возвращение жильцам обрушившегося подъезда стоимости жилья, а 2,06 миллиона составили компенсации материального ущерба.

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В середине августа 2019 года были обнародованы результаты технической экспертизы здания. Специалисты сделали вывод - жить в устоявшей части дома нельзя. Общее состояние фундамента и несущих стен признано неудовлетворительным. Таким образом, не исключалось обрушение и оставшейся части дома.

Тогда же стало понятно, что жильцов второго подъезда, уцелевшего после обрушения части многоэтажки, также расселят.

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