Посольство России передало медоборудование районной больнице Чадыр-Лунги

Районная больница Чадыр-Лунги давно нуждалась в профессиональном оборудовании для проведения лапароскопических операций.

КИШИНЕВ, 20 окт – Sputnik. Посольство России в Молдове передало медицинское оборудование районной больнице Чадыр-Лунги.

Высокотехнологичные системы видеоэндоскопии, включая фиброгастроскоп и фиброколоноскоп, переданы гагаузским медикам в дар от Республики Татарстан.

Посол России в Молдове Олег Васнецов заявил, что несмотря на пандемию коронавируса, российско-молдавские братские связи не ослабевают.

Глава российской дипмиссии подчеркнул, что оборудование из Татарстана попало в надежные, профессиональные руки, и будет использоваться для спасения жизней жителей Гагаузии.

По его словам, важно, чтобы межрегиональное сотрудничество, которое существует между субъектами Российской Федерацией и Гагаузией и дальше продолжалось с очень хорошими, нужными и полезными действиями.

Посол также отметил представительство Россотрудничества и Русскую общину Республики Молдова, оказавших содействие в оперативной доставке медоборудования в Чадыр-Лунгу.

Башкан Гагаузии Ирина Влах отметила, что медучреждение нуждалось в этом медицинском оборудовании.

"Мы знаем, что стоимость этого оборудования составляет восемь миллионов рублей. Это очень весомый и серьезный вклад в здравоохранение Гагаузии в целом. У нас очень хорошие доктора с большим опытом и навыками, но, к сожалению, не хватало оборудования, чтобы проводить качественные операции и оказывать качественные услуги", - сказала Влах.

По ее словам, теперь жителям Гагаузии не придется ездить в Кишинев для получения квалифицированной высокотехнологичной помощи.

Влах поблагодарила Республику Татарстан, оперативно отреагировавшую на просьбу гагаузских властей, что демонстрирует высокий уровень межрегиональных связей России и Молдовы.

"Это не первая поддержка со стороны Республики Татарстан. Мы рады, что наши взаимоотношения укрепляются и развиваются. Выражаем вам огромную поддержку за эту существенную поддержку. Потому что во главе угла сейчас стоит здоровье наших граждан. Очень важно, что мы вместе делаем все возможное, чтобы оказать существенную поддержку нашим медикам", - добавила Влах.

Директор Чадыр-Лунгской больницы Наталья Попазогло поблагодарила Российскую Федерацию за столь нужный подарок, отметив, что своими силами столь нужное гагаузской медицине оборудование приобрести было бы невозможно. Теперь чадыр-лунгские хирурги смогут проводить бесплатные обследования и операции всем, кому нужна квалифицированная медпомощь.

"Чадры-Лунгская больница ждала этого не одно десятилетие. К счастью, благодаря российскому посольству наше выраженное желание сбылось", - сказала представитель, - сказала Попазогло.

Глава хирургического отделения больницы подчеркнул, что в своей работе молдавские медики ориентируются на опыт российских коллег-хирургов, заверил, что передовое оборудование будет использоваться для проведения высокотехнологичных операций и поможет гагаузским врачам оказывать профессиональную помощь жителям Чадыр-Лунгского района и всей Гагаузии.

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