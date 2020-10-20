В Приднестровье ввели админсанкции за нарушение обязательств по автовиньетке

ТИРАСПОЛЬ, 20 окт – Sputnik. В Приднестровье ввели административные санкции для водителей за нарушение правил ввоза и условий нахождения транспортных средств иностранной регистрации на территории региона. Такая норма закона вступила в силу.

"Так за управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе подтверждения, удостоверяющего уплату сбора-виньетки, предусмотрены меры в виде предупреждения либо штрафа в размере двух расчетных уровней минимальной зарплаты (около 40 леев – Прим. Авт.)", - отметили в таможенной службе.

Административные санкции установлены еще в ряде случаев. При нарушении сроков вывоза такого автомобиля с территории Приднестровья, если его превышение составляет 180 дней и более, штраф обойдется от более 900 леев до почти 1850 леев.

За проведение операций, связанных с изменением состояния, с условиями пользования и распоряжения авто, ввезенными с уплатой сбора-виньетки, для физических лиц предполагается штраф в размере от одной десятой до одного размера стоимости этого транспорта. При этом если стоимость не установлена, то это обойдется штрафнику от одной десятой до одного размера суммы таможенных платежей, которые выставляются при помещении транспортного средства.

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей размер штрафов в этом случае выше — от одного до двух размеров цены авто, а если стоимость не установлена — от одного до двух размеров суммы таможенных платежей, которые выставляются при помещении транспортного средства.

На таможне отмечают, что физические лица имеют право пользоваться на территории Приднестровья транспортными средствами, зарегистрированными в иностранном государстве, при условии их таможенного декларирования.

Ввоз в Приднестровье транспортных средств иностранной регистрации без приобретения виньетки также влечет штраф в размере от одной десятой до одного размера стоимости транспортного средства, вплоть до конфискации автомобиля.

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