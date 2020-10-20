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Ипотечный кредит

В рамках "Prima Casă" приобретено больше 5100 объектов недвижимости

© Sputnik / Нина Зотина
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201020/32090870/v-ramkah-prima-casa-priobreteno-bolshe-5100-obektov-nedvizhimosti.html

Размер компенсаций, предоставленных из госбюджета для частичного покрытия расходов по выплате ипотеки, составил более 24 миллионов леев.

КИШИНЕВ, 20 окт — Sputnik. В рамках государственной программы "Prima Casă" было приобретено уже 5 108 объектов недвижимости, сообщило Министерство финансов. 

Общая сумма выданных банками кредитов составила 2,57 миллиарда леев, а общая сумма активных гарантий — 1,28 миллиарда леев.

Жилой дом
© Sputnik / Osmatesco
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Из 5 108 получателей 3 517 составляют семьи, а 1591 — это молодые люди, не состоящие в браке. Средний возраст участников жилищной программы составил 31 год. 

Размер компенсаций, предоставленных из государственного бюджета для частичного покрытия расходов, понесенных бенефициарами по выплате ипотечного кредита в рамках программы, составил 24,82 миллиона леев.

Средняя площадь жилья, приобретаемого в рамках программы, составляет 60,16 квадратных метров. Средняя стоимость приобретенного жилья — 599,11 тысячи леев (около 29,9 тысячи евро).

Из общего количества купленных объектов недвижимости 4 785 расположены в городской местности, 323 — в селах. Большинство купленной недвижимости составляют квартиры (4691 объект), а 417 — индивидуальные дома.

Получателем госпрограммы "Prima Casă" может быть гражданин Республики Молдова в возрасте от 18 до 50 лет, официально работающий и имеющий доход из официальных источников. Доля первоначального собственного участия составляет 5 процентов от покупной цены жилья.

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Теги:
Prima Casa


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