Примэрия Кишинева нашла способ разрешить многолетние имущественные споры

По мнению градоначальника, залогом таких благоприятных изменений станет заключение договора между муниципалитетом и рядом госучреждений.

КИШИНЕВ, 20 окт – Sputnik. В Кишиневе подписано трехстороннее Соглашение о сотрудничестве между примэрией муниципия, Агентством государственных услуг и Агентством государственной собственности. Глава столицы Ион Чебан отметил, что местный публичный орган впервые заключает подобный договор с государственными учреждениями.

"Таким образом мы сможем устранить все неясности, связанные с определением принадлежности имущества, а также споры в судах, которые не решаются уже более десяти лет", – подчеркнул Чебан.

Соглашение было подписано в рамках Проекта регистрации и оценки земли, реализуемого на основе Финансового соглашения между Республикой Молдова и Международной ассоциацией развития.

Основными целями сотрудничества является разграничение муниципальной собственности от государственной, сбор данных и оценка недвижимости для налогообложения.

Также предполагается, что в результате взаимодействия муниципальных служб с этими госучреждениями повысится качество кадастровых данных благодаря отмене условных кадастровых номеров, а также восстановления или корректировки проектов планирования землепользования, разработанных в рамках государственной программы по приватизации земли.

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