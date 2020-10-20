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Примэрия.

Примэрия Кишинева нашла способ разрешить многолетние имущественные споры

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
События Кишинева (91)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201020/32090902/primeriya-kishineva-nashla-sposob-razreshit-mnogoletnie-imuschestvennye-spor.html

По мнению градоначальника, залогом таких благоприятных изменений станет заключение договора между муниципалитетом и рядом госучреждений.

КИШИНЕВ, 20 окт – Sputnik. В Кишиневе подписано трехстороннее Соглашение о сотрудничестве между примэрией муниципия, Агентством государственных услуг и Агентством государственной собственности. Глава столицы Ион Чебан отметил, что местный публичный орган впервые заключает подобный договор с государственными учреждениями.

"Таким образом мы сможем устранить все неясности, связанные с определением принадлежности имущества, а также споры в судах, которые не решаются уже более десяти лет", – подчеркнул Чебан.

Соглашение было подписано в рамках Проекта регистрации и оценки земли, реализуемого на основе Финансового соглашения между Республикой Молдова и Международной ассоциацией развития.

Стройка. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
Проблемные стройки - как на ладони: интерактивная карта от кишиневской мэрии

Основными целями сотрудничества является разграничение муниципальной собственности от государственной, сбор данных и оценка недвижимости для налогообложения.

Также предполагается, что в результате взаимодействия муниципальных служб с этими госучреждениями повысится качество кадастровых данных благодаря отмене условных кадастровых номеров, а также восстановления или корректировки проектов планирования землепользования, разработанных в рамках государственной программы по приватизации земли.

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Тема:
События Кишинева (91)

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Теги:
имущество, примэрия, Ион Чебан


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