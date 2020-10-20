Выборы президента Молдовы: рейтинги кандидатов и настроения электората

КИШИНЕВ, 20 окт – Sputnik. Согласно многочисленным социологическим опросам в преддверии выборов президента Молдовы, фавориты электоральной гонки - действующий глава государства Игорь Додон и лидер партии PAS, экс-премьер Майя Санду. В том числе, это следует из данных исследования компании Intellect Group, результаты которого представили во вторник.

Большинство респондентов заявили, что намерены принять участие в голосовании.

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Согласно результатам опроса, Игоря Додона на президентских выборах в первом туре поддержали бы 32% опрошенных (27,5% в сравнении с сентябрьской версией опроса), а Майю Санду – 18,6% (18,1% в прошлом месяце).

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При этом оба политика в предпочтениях участников социологического замера лидируют с большим отрывом от остальных представителей политсил. К примеру, на третьем месте, согласно тому же исследованию, расположился бы глава DA Андрей Нэстасе с 8,9% (2,9% в сентябре), а лидер "Нашей партии" Ренато Усатый – на четвертом с 6,2% (9,7% месяцем ранее). За выдвиженку от партии "Шор" Виолетту Иванову готовы проголосовать 5,2%, за лидера PUN Октавиана Цыку – 1,9%, кандидата от Либерально-демократической партии Молдовы Тудора Делиу поддержали бы 1,2%, Дорина Киртоакэ от блока Unirea – 1,2%. За другого кандидата проголосовал бы 1% опрошенных. При этом 8,2% заявили, что не будут голосовать, не определившихся с выбором - 15,6%.

Опрос показал, кого предпочтут респонденты в случае, если будет организован второй тур выборов, и в него попадут действующий президент страны и экс-премьер. Так, за Додона готовы проголосовать 45,8%, а Санду – 37,6%, неопределившихся с выбором – 16,6%.

Что надо знать о выборах главы государства

Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года. Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Он принял присягу 23 декабря 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

А если выборы в парламент..?

Согласно этому же социологическому опросу, если бы парламентские выборы состоялись в следующее воскресенье, то намерение поддержать Партию социалистов выразили 30%, PAS – 18,4%, Партию "Шор" – 8,9%. Следом расположились "Наша партия" с 7,4%, "Платформа DA" - 4%, Демпартия - 2,5%, Партия коммунистов - 2%, Pro Moldova - 1,1%. Другое политформирование поддержали 0,8% респондентов. Не собираются голосовать 8,1% респондентов, не определились с выбором – 16,8%.

Исследование проводилось с 2-9 октября. В нем приняли участие 1453 человека. Максимальная погрешность составляет 2,7%.

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