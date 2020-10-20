Задержаны тиктокеры, палившие из пистолетов на ходу из окна BMW

Полиция отыскала двух молодых людей, которые опубликовали в соцсети видео со стрельбой на ходу из автомобиля.

КИШИНЕВ, 20 окт — Sputnik. Фигуранты резонансного видео, появившегося в социальных сетях, идентифицированы и задержаны, сообщил Национальный инспекторат общественной безопасности.

Напомним, на кадрах, опубликованном в популярной сети TikTok, двое молодых людей в автомобиле BMW стреляют на ходу в окна из пистолетов, под сопровождение песни со словами "За братву и двор стреляю в упор".

По сообщению полиции, нарушителям 20 и 19 лет.

Взяв напрокат на несколько часов автомобиль BMW, в ночь с 15 на 16 октября на трассе возле села Негрешть Страшенского района они устроили стрельбу из окна машины — снимали видео для TikTok.

На допросе оба признали свою вину. Пистолеты оказались сигнальными, купленными незаконно. Оружие конфисковано. Двум тиктокерам грозит штраф в размере до 4500 леев.

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