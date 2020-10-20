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Организация питания в школах. Иллюстративное фото.

В правительстве обсудили возможные изменения в школах Молдовы

© Sputnik / Павел Лисицын
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201020/32094531/pravitelstvo-obsudili-vozmozhnye-izmeneniya-shkolakh-moldova.html

Как считает глава кабинета министров, дети в учебных заведениях должны получать пользу от разнообразного меню, которое обеспечит их здоровый рост.

КИШИНЕВ, 20 окт – Sputnik. Необходимо определить новую концепцию, основанную на качестве продуктов питания в учебных заведениях. Об этом заявил во вторник премьер Ион Кику на встрече с главой Национальной ассоциации ресторанов и развлекательных центров страны Анетой Засавицки и другими представителями этого сектора.

Детский сад
© Sputnik / Варвара Гертье
В детсадах Кишинева появится “Единое меню”

"Предложено несколько моделей реализации нового механизма управления общественным питанием в школах и детских садах, проанализирован вариант создания централизованного предприятия общественного питания. Также рассмотрены возможности увеличения затрат на детское питание, оптимизации процедур государственных закупок и корректировки меню в соответствии с рекомендациями экспертов Всемирной организации здравоохранения", - отметили в правительстве.

По словам премьера, приоритет правительства - обеспечение качества продуктов в системе общественного питания в учебных заведениях.

"Нам необходимо определить новую концепцию, основанную на качестве продукции. Дети должны получать пользу от разнообразного меню, которое обеспечит их здоровый рост, и в этом смысле самым важным критерием в процессе государственных закупок должно быть качество, а не цена. С другой стороны, кормление детей в школах не должно превращаться в бизнес", - подчеркнул глава кабмина.

Премьера проинформировали о реализации пилотного проекта по организации питания детей и школьников в учебных заведениях Страшен.

"Необходимо проанализировать эффективность этого проекта и возможность его распространения в других регионах. Однако важно изучить другие международные модели, чтобы найти оптимальное решение для Молдовы", - добавил глава правительства.

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