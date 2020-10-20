Ушел из жизни один из самых известных молдавских наставников по дзюдо Василе Колца

Более десяти лет он был главным тренером Национальной сборной. Благодаря ему выросло целое поколение профессиональных борцов.

КИШИНЕВ, 20 окт – Sputnik. На 74-ом году жизни скончался заслуженный тренер Молдовы по дзюдо Василе Колца. Более десяти лет он отвечал за подготовку Национальной сборной по дзюдо.

"Спортивное сообщество Республики Молдова глубоко опечалено кончиной Василе Колца. Он тренировал, инструктировал и готовил с большой самоотверженностью многих талантливых спортсменов, которые с честью представляли Республику Молдова на международной арене", - отметили в пресс-службе Министерства образования, культуры и исследований.

Среди учеников Василе Колца такие известные дзюдоисты, как Виктор Бивол, Серджиу Тома, Андрей Голбан, Виктор Флореску.

Воспитанники наставника выступали на многих международных соревнованиях - чемпионате Европы, мира, в университетских турнирах.

За особые заслуги в развитии спорта, значительный вклад в подготовку спортсменов Василе Колца был награжден государственными знаками отличия, в том числе Орденом Почета Молдовы.

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