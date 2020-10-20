Кишиневцев ждут изменения: это касается услуг по сбору и транспортировке мусора

По словам столичного градоначальника, муниципальный совет проголосовал за жизненно важный проект, который касается твердых отходов.

КИШИНЕВ, 20 окт – Sputnik. Муниципальный совет Кишинева утвердил соглашение между мунпредприятием Autosalubritate и Европейским банком реконструкции и развития, которое предполагает кредит в размере девяти миллионов евро и грант в пять миллионов евро на реализацию в молдавской столице проекта "Твердые отходы". Решение принято на заседании во вторник.

"Срок возврата кредита - 12 лет, в том числе льготный период три года, рассчитываемый с даты подписания контракта. Источником финансирования для погашения банковского кредита, процентов и комиссионных будет ежегодная корректировка тарифов для физических и юридических лиц на сбор и транспортировку отходов ", - пояснили в примэрии.

Примар Кишинева Ион Чебан отметил, что "мунсовет проголосовал за жизненно важный для муниципалитета проект".

Общий план финансирования проекта предусматривает:

кредит Европейского банка реконструкции и развития - девять миллионов евро; © Sputnik / Caraus Mihai Меры против экологической катастрофы: что происходит на свалке в Цынцэренах

заем Европейского инвестиционного банка - девять миллионов евро, который должен поступить в муниципалитет в качестве безвозвратного кредита через Министерство сельского хозяйства и регионального развития как неотъемлемая часть Проекта управления отходами в стране;

грант - пять миллионов евро;

муниципальное финансирование на поддержку проекта -7,96 миллиона евро (уже вложено 1,5 миллиона евро);

техническое обеспечение - 850 тысяч евро.

При поддержке двух банков будут выполнены следующие работы:

рекультивация временного полигона на Чеканах в соответствии со стандартами ЕС;

обеспечение безопасности полигона Цынцэрены в соответствии со стандартами ЕС и инвестирование в обновление инфраструктуры этой коммуны;

обновление парка спецтехники и мусороуборочной инфраструктуры предприятия;

модернизация перегрузочной станции и установка линии ручной сортировки отдельно собираемого вторсырья.

По словам Чебана, в рамках проекта "Твердые отходы" столичные власти предлагают модернизировать услуги по сбору и транспортировке этого вида мусора.

"Необходимы реформы и изменения, в том числе со стороны примэрии посредством эффективного управления, а также со стороны граждан, благодаря осознанию того, что мусор, создаваемый каждой семьей, должен быть рассортирован для вторичной переработки", - подчеркнул столичный градоначальник.

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