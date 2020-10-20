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Это единственная оставшаяся фотография Данилевской со времен войны.

Не стало участницы Сталинградской битвы Евдокии Данилевской

© Sputnik / Ирина Ляхова
Общество
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Тема:
Наследники великой Победы (467)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201020/32098616/ne-stalo-uchastnitsy-stalingradskoy-bitvy-evdokii-danilevskoy.html

Ветеран Великой Отечественной войны оставалась единственной в городе Тирасполе, кто прошел сквозь котел эпической битвы на Волге.

ТИРАСПОЛЬ, 20 окт – Sputnik. В возрасте 96 лет ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны, педагог, общественный деятель Евдокия Филипповна Данилевская. Она прошла большой боевой путь от Сталинграда до Вены.

Семь ранений, одно из которых, затронув позвоночник и головной мозг, атрофировав нижнюю часть тела, заковало ее почти на восемь месяцев в гипс и навсегда сделало инвалидом.

"Трудно было. Пускай калеками на всю жизнь остались, но мы выжили. Я не видела победы, лежала в госпитале, но мне рассказывали, что были даже случаи, когда люди выскакивали из окон и погибали от радости", — вспоминала ветеран Великой Отечественной в одном из интервью корреспонденту Sputnik.

Горькая потеря

Сколько медалей за годы войны Евдокия Филипповна получила, она никак не могла подсчитать – примерно двадцать, по ее словам. Но самую ценную за Оборону Сталинграда потеряла в День празднования Победы 9 Мая. Она всегда с болью вспоминала о том, как это произошло. И особенно трепетно берегла удостоверение, которое доказывало ее участие в героической обороне. Даже ксерокс этого документа сделала, обезопасив себя от возможной потери этого важного свидетельства ее отваги и доблести.

  • Ворота дома Данилевской Евдокии Филипповны. Здесь живет ветеран Великой Отечественной войны
    Ворота дома Евдокии ФилипповныДанилевской.
    © Sputnik / Irina Leahova
  • Евдокия Данилевская
    Ветеран при параде.
    © Sputnik / Ирина Ляхова
  • Удостоверение за участие в героической обороне Сталинграда, выданное Данилевской (Мирошниченко в девичестве) Евдокии Филипповне
    Удостоверение за участие в героической обороне Сталинграда, выданное Данилевской (в девичестве Мирошниченко ) Евдокии Филипповне.
    © Sputnik / Irina Leahova
  • Ксерокс Удостоверения за участие в героической обороне Сталинграда, выданное Данилевской (Мирошниченко в девичестве) Евдокии Филипповне
    Ксерокс, сделанный на всякий случай.
    © Sputnik / Irina Leahova
  • Удостоверение инвалида Великой Отечественной войны Данилевской Евдокии Филипповны
    Удостоверение инвалида Великой Отечественной войны.
    © Sputnik / Irina Leahova
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© Sputnik / Irina Leahova
Ворота дома Евдокии ФилипповныДанилевской.

"Я потеряла медаль на мемориале, когда возлагала цветы. Обнаружила пропажу только, когда мы вернулись ко мне домой отмечать День Победы. Когда узнала, меня аж подкосило. Это дорогая для меня медаль. Сколько ни делала запросов, так ее и не нашли. А новую не могут выдать. Каждая из них – в единственном экземпляре", - рассказывала она.

Дети как вдохновение

Евдокия Данилевская
© Sputnik / Ирина Ляхова
Участница битвы за Сталинград: посиди со мной до вечера, и приходи - почаще
Евдокия Филипповна очень любила свою работу – школу, детей, для нее они были воодушевляющим началом.

"Я очень люблю, когда ребята приходят. Они будто наполняют мою жизнь. И они любят со мной говорить. Сначала, может, не сразу втягиваются в разговор. Но потом столько вопросов задают, перебивают друг друга. И все им интересно", - с улыбкой говорила она о своих молодых посетителях.

Прощание с Евдокией Филипповной Данилевской состоится 21 октября.

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Тема:
Наследники великой Победы (467)

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Теги:
Сталинградская битва, Приднестровье


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