В Приднестровье задумались о COVID-страховке для тех, кто выезжает за рубеж

В регионе прорабатывают механизм страхования граждан, выезжающих за рубеж, на случай их инфицирования коронавирусом, а также варианты стоимости такого полиса.

ТИРАСПОЛЬ, 21 окт – Sputnik. В Приднестровье собираются ввести страхование на случай заражения COVID-19 граждан, выезжающих за рубеж. На совещании у лидера Приднестровья Вадима Красносельского озвучили несколько вариантов стоимости такого полиса.

"Введение механизма страхования в этой сфере должно стать сдерживающим фактором профилактического характера, а также инструментом обеспечения принципа социальной справедливости", - отметили в пресс-службе приднестровского лидера.

Речь идет о случаях, когда приднестровцы направляются в страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой на отдых либо работу. Прибывшие из-за рубежа граждане не только рискуют сами заболеть, но и являются потенциальными распространителями инфекции.

"В результате нагрузка на приднестровский Минздрав, а значит и на госказну, растет", - подчеркнули на совещании.

Как отметили на онлайн встрече, социально ответственные налогоплательщики, правильно оценивающие риски, связанные с поездками за границу, и отказывающие себе в туристических поездках, вынуждены оплачивать безответственность, граничащую с безрассудством, тех, кто, выбирая между отдыхом и безопасностью, отдает предпочтение первому.

"Те граждане, кто выезжает за пределы Приднестровья на работу, налоги платят в бюджет той страны, на территории которой трудятся, а поправляют здоровье в случае инфицирования на средства региона, при этом подвергая опасности заражения соотечественников, с которыми контактируют по возвращении на родину", - подчеркнули на совещании.

На онлайн-встрече также озвучили варианты стоимости полиса. Они зависят от предполагаемых к включению в цену затрат, а также от количества потенциальных приобретателей страховки, срока ее действия. Обсуждение этой инициативы еще продолжится.

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