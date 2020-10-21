В Приднестровье стартовала вакцинация от инфекционных заболеваний

В Минздраве приднестровского региона сообщили также о том, когда планируется поставка вакцины от гриппа.

ТИРАСПОЛЬ, 21 окт – Sputnik. В Приднестровье возобновили работу прививочные кабинеты. Прием пациентов ведется по предварительной записи. Антиковидные меры (маска, бахилы, социальная дистанция) сохраняются.

"Детей от трех месяцев до 16 лет можно защитить от туберкулеза, вирусного гепатита В, полиомиелита, коклюша, дифтерии, столбняка, хиб-инфекций, кори, краснухи и паротита", - сообщили в Минздраве Приднестровья.

В конце октября в регионе ожидается поставка вакцины против гриппа. В первую очередь будут привиты граждане из группы риска, затем все желающие.

Заместитель главного врача по санитарно-эпидемиологическому обеспечению Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Инна Палади рассказала, кто входит в группу риска.

"Первыми будут прививаться медицинские работники, которые оказывают необходимую помощь заболевшим. Вакцину также получат люди из группы риска, у которых имеются хронические заболевания, и педагоги", - отметила Палади.

На платной основе можно будет защитить себя и в медицинском центре "ТираМед" - там также планируется открытие прививочного кабинета.

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