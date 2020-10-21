COVID-19 в Молдове: какова ситуация в стране на данный момент

КИШИНЕВ, 21 окт – Spuntik. Эпидемическая ситуация в Молдове вызывает беспокойство. Об этом в комментарии радиостудии Sputnik заявил глава управления эпидемиологического надзора за гриппом и респираторными заболеваниями Национального Агентства общественного здоровья Штефан Георгицэ.

"Ситуация сложная. Мы должны полностью мобилизоваться, объединить усилия, вести себя должным образом и соблюдать меры, введенные властями и Национальной чрезвычайной комиссией общественного здоровья. Наступает холодный сезон с вирусами и ОРВИ, и по этой причине нам нужно быть еще более осторожными", - сказал собеседник.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

По его словам, самый высокий уровень заболеваемости за последние 14 дней зарегистрирован в Кишиневе - 302 человека на 100 тысяч населения, за столицей следуют районы Единцы, Чимишлия, Вулканешты и в муниципии Бельцы. Самый низкий уровень заболеваемости зарегистрирован в Леова, Резина и Хынчештах.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают "красный, оранжевый, желтый или зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

Решения об ужесточении или снятии ограничений принимают территориальные чрезвычайные комиссии. Меры Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья имеют рекомендательный характер.

Так, 13 октября Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья обновила список районов по цветовым кодам эпидемической опасности. "Красный код" присвоен всем районам Молдовы, кроме Хынчештского, Леовского и Сорокского, которые получили "оранжевый код". "Желтого" и "зеленого" кодов нет ни в одном регионе страны.

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