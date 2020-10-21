Фото - На юге Молдовы прошли военные учения

КИШИНЕВ, 21 окт – Sputnik. Тактические учения с боевой стрельбой прошли на полигоне мотострелковой бригады Dacia, в Кагуле. За ходом маневров следили министр обороны Александр Пынзарь и командующий Национальной армией, бригадный генерал Игорь Горган.
"В учениях приняли участие порядка 40 офицеров, сержантов и солдат. Стрельба производилась из противотанковых артиллерийских систем MT-12 (100 mm) и пулемета Калашникова. Также совершены прыжки с парашютом в исполнении бойцов спецназа Fulger Национальной армии", - отметили в пресс-службе Минобороны.
Глава Минобороны высоко оценил подготовку военных, участвовавших в маневрах.
"Каждый раз, когда офицеры, сержанты и солдаты бригады Dacia проводят учения, я убеждаюсь, что их характеризуют профессионализм, хорошая подготовка и целеустремленность, и во многом это благодаря их командирам и начальству. Сегодня вы еще раз подтвердили, что умеете то, что делаете. Благодарим вас за усилия в области боевой подготовки и обучения подчиненных", - сказал Пынзарь.
"Эти учения - часть плана боевой подготовки Национальной армии на текущий год и направлены на поддержание оптимального уровня профессиональной подготовки военнослужащих и боеспособности подразделений", - уточнили в Минобороны.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>