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Тактические учения с боевой стрельбой прошли на полигоне мотострелковой бригады Dacia в Кагуле

Фото - На юге Молдовы прошли военные учения

© Photo : Facebook / Ministerul Apărării al Republicii Moldova
Общество
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Sputnik Молдова
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В маневрах были задействованы десятки военнослужащих. Эти учения вошли в план подготовки Нацармии на этот год.

КИШИНЕВ, 21 окт – Sputnik. Тактические учения с боевой стрельбой прошли на полигоне мотострелковой бригады Dacia, в Кагуле. За ходом маневров следили министр обороны Александр Пынзарь и командующий Национальной армией, бригадный генерал Игорь Горган.

Тактические учения с боевой стрельбой прошли на полигоне мотострелковой бригады Dacia в Кагуле
© Photo : Facebook / Ministerul Apărării al Republicii Moldova
Тактические учения с боевой стрельбой прошли на полигоне мотострелковой бригады Dacia в Кагуле
"В учениях приняли участие порядка 40 офицеров, сержантов и солдат. Стрельба производилась из противотанковых артиллерийских систем MT-12 (100 mm) и пулемета Калашникова. Также совершены прыжки с парашютом в исполнении бойцов спецназа Fulger Национальной армии", - отметили в пресс-службе Минобороны. 
Тактические учения с боевой стрельбой прошли на полигоне мотострелковой бригады Dacia в Кагуле
© Photo : Facebook / Ministerul Apărării al Republicii Moldova
Тактические учения с боевой стрельбой прошли на полигоне мотострелковой бригады Dacia в Кагуле

Глава Минобороны высоко оценил подготовку военных, участвовавших в маневрах.

"Каждый раз, когда офицеры, сержанты и солдаты бригады Dacia проводят учения, я убеждаюсь, что их характеризуют профессионализм, хорошая подготовка и целеустремленность, и во многом это благодаря их командирам и начальству. Сегодня вы еще раз подтвердили, что умеете то, что делаете. Благодарим вас за усилия в области боевой подготовки и обучения подчиненных", - сказал Пынзарь.

Тактические учения с боевой стрельбой прошли на полигоне мотострелковой бригады Dacia в Кагуле
© Photo : Facebook / Ministerul Apărării al Republicii Moldova
Тактические учения с боевой стрельбой прошли на полигоне мотострелковой бригады Dacia в Кагуле

"Эти учения - часть плана боевой подготовки Национальной армии на текущий год и направлены на поддержание оптимального уровня профессиональной подготовки военнослужащих и боеспособности подразделений", - уточнили в Минобороны.

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