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Заседание в правительстве под руководством премьера Иона Кику

Заседание правительства Молдовы: что в планах у кабмина

© Photo : Пресс-служба правительства Молдовы
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201021/32101845/zasedanie-pravitelstva-moldova-chto-v-planakh-u-kabmina.html

В повестку очередного заседания молдавского кабинета министров включено свыше 10 вопросов, среди которых поправки в Закон о пенсиях, Национальная программа развития пчеловодства, а также положение о госзакупках, необходимых для предотвращения и контроля COVID-19.

КИШИНЕВ, 21 окт – Sputnik. Члены молдавского кабинета министров собираются в среду на заседание. В повестку включено 14 вопросов, среди которых изменения в Закон о государственной пенсионной системе.

Организация питания в школах. Иллюстративное фото.
© Sputnik / Павел Лисицын
В правительстве обсудили возможные изменения в школах Молдовы

Таким образом, министры примут решение по предлагаемому дополнению, которое устанавливает отступления от принципов организации и функционирования системы госоцстрахования включенных в Закон о системе государственного социального страхования. Это принцип равенства, гарантирующий недискриминационное обращение ко всем участникам госсистемы (налогоплательщикам и бенефициарам) в части прав и обязанностей, предусмотренных законом, а также принципа взносов, в соответствии с которыми полагаются права на социальное обеспечение и платное социальное страхование.

Еще один вопрос касается Национальной программы развития пчеловодства в Молдове на 2021-2025 годы. Программа включает и план действий до 2025 года, который будет реализован ответственными структурами за счет и в пределах средств государственного бюджета, а также из других финансовых источников в соответствии с законодательством.

Кроме того министры должны рассмотреть поправки в положение о государственных закупках, необходимых для предотвращения и контроля инфекции COVID-19.

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