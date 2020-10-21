ЦИК объявила о начале печати бюллетеней для выборов президента Молдовы

Для участков, которые откроют на территории Молдовы, отпечатают 2,9 миллиона бюллетеней для голосования.

КИШИНЕВ, 21 окт – Sputnik. Центральная избирательная комиссия начала печать бюллетеней для голосования на выборах президента Молдовы. Их предстоит распределить по электоральным участкам на территории республики.

"Печать 2 934 017 бюллетеней для голосования обойдется в 422 498,45 лея, а цена одного - 0,144 лея", - отметили в ЦИК.

Из общего числа бюллетеней 2 168 620 на государственном языке, а 765 397 - на русском. Длина листа 236 миллиметров, а ширина - 140 миллиметров.

Для электората, которые находится за границей, ранее напечатали 556 тысяч бюллетеней. На государственном языке 467,6 тысячи, а на русском – 88,4 тысячи. Цена одного бланка составляет 0,192 лея, а весь тираж на заграничные бюллетени обошелся в 106 752 лея.

Что надо знать о выборах главы государств

Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года. ЦИК зарегистрировала восемь кандидатов.

© Sputnik Имена претендентов на пост президента Молдовы внесены в избирательный бюллетень в следующем чередовании

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

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