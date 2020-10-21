Варварство XXI века: как граждане Молдовы становятся жертвами торговли органами

От безысходности и тяжелого экономического положения некоторые граждане Молдовы добровольно соглашаются продать свои органы, но становятся жертвами обмана. Незаконные операции проводят подпольно за границей.

КИШИНЕВ, 21 окт – Sputnik. Случаев, когда граждане Молдовы становятся жертвами торговли человеческими органами, регистрируется немного, но все-таки они есть, и происходят они за границей. Кто-то решается на такие "сделки" добровольно – им нужны деньги, а есть и те, кто оказывается на хирургическом столе в результате преступной схемы.

О том, как злоумышленники уговаривают граждан Молдовы, чтобы они стали предметом купли/продажи органов, рассказала в эфире студии Sputnik Молдова главный аналитик международной организации "La Strada" Татьяна Фомина.

По ее словам, "случаев торговли человеческими органами не так уж много, ежегодно регистрируются один-два эпизода". "В последние годы, знаю, были случаи, когда у наших девушек забирали яйцеклетки", - сказала Фомина.

По словам собеседницы, один из способов, который применяется преступниками, как и в других случаях торговли людьми, - это обман.

"К примеру, девушкам говорят, что это безопасно и не будет влиять на их репродуктивную функцию. А на самом деле – они могут стать бесплодными, потому что там просто хищнически все "вычищают" и забирают", - подчеркнула собеседница.

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Становятся жертвами незаконной трансплантации и мужчины. Фомина рассказала об истории молдавского "гастарбайтера", которому оказывали помощь в правозащитной организации "La Strada".

"Наш соотечественник выехал на работу в Турцию. А этот криминальный медицинский "бизнес" (незаконная торговля человеческими органами) распространен, есть клиники, где делают такие операции. Он хотел устроиться на стройку. Ему сказали, что нужно пройти медицинское обследование, и для этого надо лечь в больницу. И он согласился лечь. Ему делали даже какое-то обследование, но мужчина даже не знал, что ему диагностировали, так и не понял, что удалили. В компании ему сказали, что на работу его не могут взять, дали ему какую-то мизерную сумму на возврат домой. И он приехал в Молдову", - рассказала Фомина.

По ее словам, через полгода мужчина почувствовал себя плохо.

"Когда он обратился в поликлинику. Ему сделали снимок и оказалось, что у него изъята почка. Операция была проведена очень грубо, варварским способом. А вмешательство проходило вообще без его ведома", - добавила представитель "La Strada".

Бывают же случаи, когда человек сам соглашается на такие операции.

"Подобные случаи происходят не у нас в стране. Люди отправляются за границу - нужны деньги срочно. Продают почку, но у них изымают еще что-то. Я не специалист в медицине. Но факт в том, что такие операции проводятся варварски и с последствиями для здоровья. Потому что обычно это делают в каких-то нелегальных условиях", - сказала Фомина.

Она обратила внимание, что получатели этих донорских органов часто находятся в США.

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