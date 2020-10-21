Спецзаседание в правительстве: какие решения приняла Комиссия по ЧС

КИШИНЕВ, 21 окт – Sputnik. Комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение выделить финансовые средства для устранения последствий ливней, которые прошли в конце сентября. Просьба о предоставлении денежной помощи поступила от местных комиссий из Гагаузии и Яловенского района.

Таким образом, решено выделить 2,62 миллиона леев Исполкому Гагаузии. В этом регионе серьезно пострадало много домов и земельных участков в различных населенных пунктах, включая город Комрат. Также в результате непогоды повреждены два километра газовых сетей и более одного километра местных дорог. Как пояснили в правительстве, финансовые средства покроют ущерб владельцев, чьи дома подлежат сносу или были частично повреждены в результате наводнения. Всего пострадало 45 домов, восемь из которых не подлежат ремонту. Для этих семей планируется приобрести дорогое жилье или построено новое.

"Мы на пороге зимы, и необходимо очень оперативно обеспечить жильем пострадавшие семьи. Также рассчитываем на поддержку местных органов власти в поиске дополнительных ресурсов для компенсации ущерба, необходимого в данном смысле. Очень важно продолжить расследование, чтобы установить причину затопления такого большого количества домов", - заявил премьер Ион Кику.

После обильных дождей в Комрате за два дня было очищено и удалено 500 тонн грязи, а газовая сеть полностью восстановлена. Кроме того, правительство выделило 1,8 миллиона леев из Резервного фонда на очистку русла реки Ялпуг и строительство защитной дамбы в городе.

На этом же заседании Комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение о выделении финансовой помощи в размере 600 тысяч леев из Государственного интервенционного фонда на ремонт теоретического лицея "Олимп" села Костешты Яловенского района. В результате дождей повредилась крыша здания образовательного учреждения, учебные классы и все электрические сети. "Здесь учатся свыше 500 детей. Мы должны сделать все возможное, чтобы как можно оперативнее восстановить учебное заведение", - сказал Кику.

Также принято решение о предоставление помощи в виде строительных материалов для ликвидации последствий проливных дождей 13 октября в селе Кайнарий Векь Сорокского района. Строительные материалы предназначены для ремонта крыши здания примэрии, детского сада, а также пяти жилых домов в этом населенном пункте.

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