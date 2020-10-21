Двадцать лет спустя: история двух полицейских-серийных убийц

Спустя 20 лет после того громкого дела Sputnik Молдова раскрывает некоторые подробности резонансных преступлений. К слову, одного из убийц уже нет в живых - он скончался в местах лишения свободы.
Двадцать лет назад, в 1990-е, когда в самом разгаре были жестокие "разборки" криминальных авторитетов, молдавская полиция и прокуратура учились действовать в новой ситуации, что называется, "на ходу". Следователи рассказывают: в те времена в Молдове никого не шокировало, что где-то кого-то расстреляли из автомата Калашникова. Но и тогда никто не подозревал, что в числе серийных убийц могут быть сами полицейские.
Расстреливали из табельного оружия
Серия преступлений, о которых пойдет речь, датируется январем-мартом 2001 года.
В то время один из двух фигурантов, С. Ч. (мы не называем имен, только инициалы), работал старшим инспектором по делам несовершеннолетних в комиссариате полиции Яловен.
Второй, О.Б., работал в отделе охраны и безопасности полиции столичного сектора Буюканы и учился в Академии полиции.
Согласно обвинительному заключению, преступники пошли на убийство ради денег, а план составили дома у одного из соучастников.
"(...) с целью нападения на граждан и присвоения их имущества, вооружившись пистолетом Макарова калибра 9 миллиметров, полученного С. Ч. для выполнения служебных обязанностей, вместе участвовали в бандитских нападениях на граждан В.К., А.Р., В.Д., В.Ч., В.В.", - отмечается в заключении Коллегии по уголовным делам Апелляционной палаты.
Через три дня после Рождества, 10 января 2001 года, двое полицейских совершили свое первое преступление, положившее начало серии из шести убийств.
Жертв выбирали среди водителей маршруток и такси
Первой жертвой стал водитель кишиневской маршрутки: преступление произошло на Буюканах. Оборотни в погонах купили полиэтиленовый пакет, в который вложили орудие убийства - пистолет, чтобы случайно не потерять гильзу от патрона.
Душегубы ждали почти до 23.00, чтобы в маршрутке не осталось пассажиров. Один из преступников сел в машину и выстрелил водителю в голову. "Добычу" убийц составили 350 леев и магнитола стоимостью 250 леев.
Через две недели - снова убийство
И в этот раз, спустя две недели, жертвой преступников стал водитель маршрутки: убийство произошло на Телецентре, на конечной остановке. Выстрел в голову, водитель умер мгновенно. Преступная нажива составила 160 леев.
Эти два схожих убийства "поставили на уши" силовиков. Так что преступникам пришлось сменить тактику.
Цитата из того же постановления Апелляционной палаты: "(...) из-за шумихи, которая возникла в городе, они решили больше не нападать на водителей маршруток, а нападать на таксистов и грабить их".
"На дело" - на машине убитого таксиста
И третье преступление было совершено в Кишиневе - в начале февраля.
Двое полицейских взяли такси. Прибыв в пункт назначения - к общежитиям Аграрного университета - выстрелом в голову убили таксиста. Завести машину не смогли, поэтому бросили ее в кустах, а труп таксиста спрятали в багажник. На этот раз взяли 60 леев, один доллар и часы жертвы.
Следующее убийство последовало 9 марта - спустя четыре дня.
На сей раз такси доставило преступников из Кишинева в Яловены. Один из соучастников произвел два выстрела, шансов у жертвы не было. В карманах убитого нашли 62 лея и мобильный телефон.
Чтобы замести следы, труп поначалу спрятали в лесу, а с наступлением темноты привязали к нему 20-килограммовую гирю и бросили в озеро. Машину вымыли и в тот же вечер поехали на заправку, чтобы убить снова.
"О. Б и С.Ч. не выполнили свой преступный замысел, так как О. Б. побоялся стрелять", - говорится в материалах дела.
После того как попытка провалилась, решили утопить машину в озере.
В середине марта было совершено очередное убийство.
Прежде оборотни в погонах купили два мешка картошки и загрузили ею машину выбранной жертвы. Водитель довез своих палачей из Кишинева в Яловены, а затем был убит выстрелом в голову.
Труп спрятали в лесополосе. А вот у машины убитого - зеленого "Opel – Ascona" - своя история.
Вели расследование своего же преступления
"Опель" пятой жертвы один из убийц использовал при исполнении. Тогда, когда следственная группа организовывала рейды по выявлению виновных в серийных убийствах.
Из показаний свидетеля, сослуживца одного из двух полицейских: "(...) в середине марта 2001 г., после распределения групп по секторам, около 19.00, меня назначили вместе с С.Ч. патрулировать часть города Яловены в целях обеспечения общественного порядка. (...) С.Ч. сказал, что наведается к другу, чтобы попросить у него машину - поехать в рейд (на служебный выезд, - прим. авт.). Через час подъехал автомобиль "Opel – Ascona". С.Ч. вышел и предложил сесть в машину. (...) Показалось странным, что С.Ч. каждый раз парковал машину в темное время".
В ходе судебного заседания некоторые свидетели, которые, как говорилось выше, были даже сослуживцами оборотней в погонах, заявили, что за то время приобрели у одного из убийц наручные часы и магнитофон. Как выяснилось позже, эти вещи принадлежали жертвам.
Убийство шестое - и последнее
Несмотря на то, что сотрудники уголовного розыска, следователи и прокуратура уже возбудили пять уголовных дел по каждому из эпизодов, убийцы не унимались.
И 19 марта 2001 года они снова сели в такси.
Приехали в Яловены и, по уже накатанной схеме, убили водителя выстрелом в голову.
"Убив гражданина В.В., С.Ч. и О. Б. отвезли трупп на дачу к О.Б. и дождались, пока стемнеет. Около 23.00 они бросили тело в то же озеро, куда ранее сбросили тело Д.М. (четвертая жертва, - прим. авт.), предварительно привязав к нему бетонный столб", - говорится в материалах Апелляционной палаты Кишинева.
Как отмечается в деле, тело жертвы перевозили все в том же зеленом "Опеле". Позже машину тоже утопили в пруду. Позже та же судьба ждала и автомобиль шестой жертвы.
Шесть душегубств за три месяца
От первого до последнего преступления один из полицейских-убийц систематически проверял базу данных полиции, чтобы выяснить, не числятся ли в розыске машины жертв.
И все же, двух душегубов удалось поймать.
Они подробно рассказали, как совершали преступления. Без угрызений совести они заявили, например, что после убийства одного из таксистов на украденные деньги купили пиццу и цветы для девушки С.Ч.
Не исключено, что серия убийств продолжилась бы, но преступники совершили ошибку.
В наши дни, спустя 20 лет после тех событий, один из прокуроров, входивший в следственную группу, согласился рассказать нам, как правоохранительным органам удалось установить личность оборотней и задержать их.
Во второй части статьи мы опубликуем другие подробности этой леденящей душу истории. Материал выйдет в четверг, 22 октября.
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