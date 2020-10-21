Двадцать лет спустя: история двух полицейских-серийных убийц

Они получили пожизненный срок за убийство шести человек: история двух бывших полицейских преступников, которые в начале 2000-х терроризировали Кишинёв и Яловены.

Спустя 20 лет после того громкого дела Sputnik Молдова раскрывает некоторые подробности резонансных преступлений. К слову, одного из убийц уже нет в живых - он скончался в местах лишения свободы.

Двадцать лет назад, в 1990-е, когда в самом разгаре были жестокие "разборки" криминальных авторитетов, молдавская полиция и прокуратура учились действовать в новой ситуации, что называется, "на ходу". Следователи рассказывают: в те времена в Молдове никого не шокировало, что где-то кого-то расстреляли из автомата Калашникова. Но и тогда никто не подозревал, что в числе серийных убийц могут быть сами полицейские.

Расстреливали из табельного оружия

Серия преступлений, о которых пойдет речь, датируется январем-мартом 2001 года.

В то время один из двух фигурантов, С. Ч. (мы не называем имен, только инициалы), работал старшим инспектором по делам несовершеннолетних в комиссариате полиции Яловен.

Второй, О.Б., работал в отделе охраны и безопасности полиции столичного сектора Буюканы и учился в Академии полиции.

Согласно обвинительному заключению, преступники пошли на убийство ради денег, а план составили дома у одного из соучастников.

"(...) с целью нападения на граждан и присвоения их имущества, вооружившись пистолетом Макарова калибра 9 миллиметров, полученного С. Ч. для выполнения служебных обязанностей, вместе участвовали в бандитских нападениях на граждан В.К., А.Р., В.Д., В.Ч., В.В.", - отмечается в заключении Коллегии по уголовным делам Апелляционной палаты.

© Sputnik / Mihai Caraus Материалы дела о серийных убийцах, 2001 год.

Через три дня после Рождества, 10 января 2001 года, двое полицейских совершили свое первое преступление, положившее начало серии из шести убийств.

Жертв выбирали среди водителей маршруток и такси

Первой жертвой стал водитель кишиневской маршрутки: преступление произошло на Буюканах. Оборотни в погонах купили полиэтиленовый пакет, в который вложили орудие убийства - пистолет, чтобы случайно не потерять гильзу от патрона.

Душегубы ждали почти до 23.00, чтобы в маршрутке не осталось пассажиров. Один из преступников сел в машину и выстрелил водителю в голову. "Добычу" убийц составили 350 леев и магнитола стоимостью 250 леев.

Через две недели - снова убийство

И в этот раз, спустя две недели, жертвой преступников стал водитель маршрутки: убийство произошло на Телецентре, на конечной остановке. Выстрел в голову, водитель умер мгновенно. Преступная нажива составила 160 леев.

Эти два схожих убийства "поставили на уши" силовиков. Так что преступникам пришлось сменить тактику.

© Photo : Extras din dosar Выдержка из материалов дела, 2001 год.

Цитата из того же постановления Апелляционной палаты: "(...) из-за шумихи, которая возникла в городе, они решили больше не нападать на водителей маршруток, а нападать на таксистов и грабить их".

"На дело" - на машине убитого таксиста

И третье преступление было совершено в Кишиневе - в начале февраля.

Двое полицейских взяли такси. Прибыв в пункт назначения - к общежитиям Аграрного университета - выстрелом в голову убили таксиста. Завести машину не смогли, поэтому бросили ее в кустах, а труп таксиста спрятали в багажник. На этот раз взяли 60 леев, один доллар и часы жертвы.

Следующее убийство последовало 9 марта - спустя четыре дня.

На сей раз такси доставило преступников из Кишинева в Яловены. Один из соучастников произвел два выстрела, шансов у жертвы не было. В карманах убитого нашли 62 лея и мобильный телефон.

Чтобы замести следы, труп поначалу спрятали в лесу, а с наступлением темноты привязали к нему 20-килограммовую гирю и бросили в озеро. Машину вымыли и в тот же вечер поехали на заправку, чтобы убить снова.

"О. Б и С.Ч. не выполнили свой преступный замысел, так как О. Б. побоялся стрелять", - говорится в материалах дела.

После того как попытка провалилась, решили утопить машину в озере.

В середине марта было совершено очередное убийство.

Прежде оборотни в погонах купили два мешка картошки и загрузили ею машину выбранной жертвы. Водитель довез своих палачей из Кишинева в Яловены, а затем был убит выстрелом в голову.

Труп спрятали в лесополосе. А вот у машины убитого - зеленого "Opel – Ascona" - своя история.

Вели расследование своего же преступления

"Опель" пятой жертвы один из убийц использовал при исполнении. Тогда, когда следственная группа организовывала рейды по выявлению виновных в серийных убийствах.

© Photo : Extras din dosar Materialele din dosarul asasinatelor în serie din 2001

Из показаний свидетеля, сослуживца одного из двух полицейских: "(...) в середине марта 2001 г., после распределения групп по секторам, около 19.00, меня назначили вместе с С.Ч. патрулировать часть города Яловены в целях обеспечения общественного порядка. (...) С.Ч. сказал, что наведается к другу, чтобы попросить у него машину - поехать в рейд (на служебный выезд, - прим. авт.). Через час подъехал автомобиль "Opel – Ascona". С.Ч. вышел и предложил сесть в машину. (...) Показалось странным, что С.Ч. каждый раз парковал машину в темное время".

В ходе судебного заседания некоторые свидетели, которые, как говорилось выше, были даже сослуживцами оборотней в погонах, заявили, что за то время приобрели у одного из убийц наручные часы и магнитофон. Как выяснилось позже, эти вещи принадлежали жертвам.

Убийство шестое - и последнее

Несмотря на то, что сотрудники уголовного розыска, следователи и прокуратура уже возбудили пять уголовных дел по каждому из эпизодов, убийцы не унимались.

И 19 марта 2001 года они снова сели в такси.

© Photo : Extras din dosar Из материалов дела о серийных убийцах, 2001 год.

Приехали в Яловены и, по уже накатанной схеме, убили водителя выстрелом в голову.

"Убив гражданина В.В., С.Ч. и О. Б. отвезли трупп на дачу к О.Б. и дождались, пока стемнеет. Около 23.00 они бросили тело в то же озеро, куда ранее сбросили тело Д.М. (четвертая жертва, - прим. авт.), предварительно привязав к нему бетонный столб", - говорится в материалах Апелляционной палаты Кишинева.

Как отмечается в деле, тело жертвы перевозили все в том же зеленом "Опеле". Позже машину тоже утопили в пруду. Позже та же судьба ждала и автомобиль шестой жертвы.

Шесть душегубств за три месяца

От первого до последнего преступления один из полицейских-убийц систематически проверял базу данных полиции, чтобы выяснить, не числятся ли в розыске машины жертв.

И все же, двух душегубов удалось поймать.

Они подробно рассказали, как совершали преступления. Без угрызений совести они заявили, например, что после убийства одного из таксистов на украденные деньги купили пиццу и цветы для девушки С.Ч.

Не исключено, что серия убийств продолжилась бы, но преступники совершили ошибку.

В наши дни, спустя 20 лет после тех событий, один из прокуроров, входивший в следственную группу, согласился рассказать нам, как правоохранительным органам удалось установить личность оборотней и задержать их.

Во второй части статьи мы опубликуем другие подробности этой леденящей душу истории. Материал выйдет в четверг, 22 октября.

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