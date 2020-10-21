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Открытие футбольного класса в Гагаузии

Проект Федерации футбола Молдовы: в Гагаузии появился еще один футбольный класс

© Photo : Federația moldovenească de fotbal
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201021/32105605/proekt-moldova-fotbal-federation-v-gagauzia-poyavilsya-esche-odin-fotbal-klass.html

Футбольный класс начал свою работу в лицее имени Мошкова муниципия Чадыр-Лунга. Что такое футбольный класс и чем он отличается от обычного - разбирался корреспондент Sputnik Молдова.

КОМРАТ, 21 окт - Sputnik, Максим Топал. Футбольные классы в лицеях страны – социально-спортивный проект Федерации футбола Молдовы. Он предполагает создание спортивных классов на основе заявлений от образовательных учреждений.

Открытие футбольного класса в Гагаузии
© Photo : Federația moldovenească de fotbal
Открытие футбольного класса в Гагаузии.

Так, ученики-спортсмены помимо стандартного набора школьных предметов проводят по 10 часов в неделю на тренировках. Занятия проводятся на мини-футбольном поле, которое, по условиям проекта, обязательно должен быть при учебном заведении. Так же ученики должны получать соответствующее спортсменам питание. Тренирует детей не «стандартный» физрук, а тренер, прошедший обучение в Федерации футбола Молдовы.

Всего запланировано создание футбольных классов в 20 учреждениях Республики Молдова. В пятерку первых участников проекта вошел теоретический лицей имени Мошкова из Чадыр-Лунги.

Как рассказал Sputnik председатель ассоциации футбола Чадыр-Лунгского района Иван Генов, который лично занимается подготовкой молодых спортсменов, подобный проект положительно повлияет на футбольное будущее Гагаузии.

Комратский университет – жемчужина Гагаузии.
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Абитуриент-2020: Комратский университет – образовательный центр Гагаузии

"Дети -  как мальчики, так и девочки - занимаются футболом трижды в неделю. Но в день занятий тренировка – дважды, утром и после занятий. Перед второй тренировкой спортсменам предоставляется специальное питание. Часть учеников уже играют за различные футбольные клубы. Они регулярно выезжают на соревнования. Я не вижу других вариантов в Молдове для популяризации футбола. 6-7 тренировок в неделю дают подрастающей молодежи необходимый опыт", - отметил Иван Генов.

Официальное открытие футбольного класса состоялось накануне в Чадыр-Лунге. Представители Федерации футбола Молдовы и Главного управления молодежи и спорта Гагаузии вручили детям полную спортивную экипировку и инвентарь. Каждый из 29 юных спортсменов получил рюкзак, летнюю, зимнюю и парадную экипировку. А лицей – 20 футбольных мячей и мешок для них, 20 футбольных конусов и другой спортивный инвентарь.

Открытие футбольного класса в Гагаузии
© Photo : Federația moldovenească de fotbal
Представители Федерации футбола Молдовы и Главного управления молодежи и спорта Гагаузии вручили детям полную спортивную экипировку и инвентарь.

В настоящий момент в Гагаузии уже есть опыт существования футбольных классов. Речь идет о спортивном лицее Комрата. Таким образом, в Чадыр-Лунге, имеющей богатые футбольные традиции, появится еще один. В целом же многие лицеи автономии отвечают требованиям Минобразования и Федерации футбола в части организации таких классов. В будущем это число будет только расти, считает заместитель начальника Главного управления молодежи и спорта Гагаузии Павел Тулба.

"Понятное дело, что не все из них станут профессиональными футболистами. Это очень полезно и для физического развития ребенка и, наверняка, станет определенной кадровой подпиткой для футбольных клубов Гагаузии", - уверен Павел Тулба.

Помимо лицея из Гагаузии, футбольные классы были внедрены в теоретическом лицее имени Вазова (Тараклия) и лицее имени Михая Еминеску (село Сипотень, Каларашский район). В ближайшее время ожидается открытие футбольных классов в лицеях Караджале (Оргеев) и Садовяну (Окница).

Ранее Федерация футбола Молдовы объявила свои приоритеты на ближайшие 5 лет. Речь идет об "акценте на детей" - это внедрение футбольного обучения в детских садах и школах, создание специализированных футбольных классов, а также Академий футбола.

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