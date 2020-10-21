Какие изменения внесены в концепцию аттестации учителей Молдовы

Новшества по аттестации педагогических кадров в республике будут внедрены уже в нынешнем учебном году.

КИШИНЕВ, 21 окт – Sputnik. Министерство образования, культуры и исследования Молдовы внесло коррективы в концепцию аттестации учителей. Поправки коснулись процедуры подтверждения дидактической степени, продления срока ее действия в случае, если педагог вернулся в образовательную систему после некоторого времени отсутствия.

"Учителям, которые вернулись в образовательную систему, дается возможность запросить присвоение ранее полученной степени преподавателя, срок действия которой истек во время их отсутствия", - отметили в ведомстве.

Изменения в концепции аттестации призваны подвигнуть педагогов, у учеников которых хорошая успеваемость и выдающиеся результаты, стремиться к получению первой и высшей категории, в виде исключения, с опережением графика.

Методистам дается право запрашивать дидактическую степень по дисциплине, которую они преподают. Также процедура подтверждения более высокой дидактической степени переводится с республиканского уровня на районный и муниципальный.

Министерство исключило разработку и представление отчетов о самооценке и методических работ, заменив их разными тестами. При присвоении или подтверждении второй дидактической степени необходимо будет пройти очный экзамен, при присвоении или подтверждении первой и высшей дидактической степени - интервью для оценки профессиональных навыков, а также практический тест в виде презентации успешного проекта в образовательной практике.

Изменения будут применяться, начиная с аттестационной сессии 2020-2021 годов. Непосредственно в образовательном учреждении она должна будет проходить с октября по февраль учебного года во время занятий.

Этапы городской, районной, республиканской аттестации планируется проводить с апреля по июнь путем сдачи новых тестов вроде очного экзамена, интервью для оценки профессиональных навыков, презентации успешного проекта в образовательной практике.

Министерство также инициирует онлайн-программу обучения специалистов, ответственных за сертификацию. Слушателям лекций разъяснят новые положения Регламента аттестации и проинструктируют, как разработать и оценить тесто по профессиональной компетентности.

Тренинги пройдут с 26 по 29 октября по заранее установленному графику.

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