Восстановили в должности главы РКБ, а затем уволили: подробности дела Чуботару

Высшая судебная палата поставила точку в деле Анатола Чуботару, и Минздрав восстановил его в должности с обязательством выплатить зарплату за весь период разбирательств, а затем уволил.

КИШИНЕВ, 21 окт – Sputnik. Анатола Чуботару, снятого с поста главы Республиканской клинической больницы в марте этого года, восстановили в должности по решению Высшей судебной палаты (ВСП) и сразу же уволили. Решение принято Минздравом. Причина – достижение Чуботару пенсионного возраста.

"Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты для исполнения решения расширенной коллегии по гражданским и административным делам ВСП от 16 октября восстановила Анатола Чуботару во всех правах и обязанностях, предусмотренных индивидуальным трудовым контрактом, заключенным между ним и Минздравом", - сообщили в ведомстве.

В структуре уточнили, что заработная плата за период его отсутствия на посту главы РКБ будет выплачена.

"Исходя из того, что индивидуальный контракт от 16 октября 2015 года господина Чуботару истек 19 октября 2020-го, работа с ним была прекращена 17 октября", - подчеркнули в Минздраве.

В министерстве пояснили, что Чуботару обратился в структуру с обращением продлить трудовой контракт с ним еще на шесть месяцев. "Уточняем, что одобрение заявки является нарушением закона, потому что в соответствии с положениями статьи 82, i) Трудового кодекса, индивидуальный трудовой договор прекращается при обстоятельствах, не зависящих от воли сторон, в случае достижения 65-летнего возраста руководителем государственной единицы, в том числе муниципальной, или единицы с мажоритарным государственным капиталом", - отметили в ведомстве.

Чуботару отправили в отставку 24 марта решением комиссии по чрезвычайным ситуациям, которая отметила нарушение правил в контексте пандемии COVID-19. Поводом послужил тот факт, что он не проинформировал Минздрав и Нацагентство общественного здоровья о подозрении на коронавирус нового типа у нескольких врачей больницы. Тогда в министерстве заявляли, что Чуботару самостоятельно отправил анализы в частную лабораторию, и их результаты никак не фиксировали в общей статистике, что является грубым нарушением процедуры. После этого временно исполняющим обязанности директора медучреждения назначили бывшего вице-министра здравоохранения Андрея Ункуцу.

Чуботару обратился в суд с просьбой частично аннулировать административный документ об его отставке. Высшая судебная палата восстановила его в должности директора Республиканской клинической больницы им.Тимофея Мошняги начиная с марта 2020 года, когда он и был снят с занимаемого поста. В решении инстанции указано, что вердикт окончательный и обжалованию не подлежит.

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