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Врачи в больнице.

Минздрав: в Молдове за сутки подтверждены 833 случая COVID-19

© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2159)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201021/32110807/minzdrav-v-moldove-za-sutki-podtverzhdeny-833-sluchaya-covid-19.html

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове достигло 68 791.

КИШИНЕВ, 21 окт – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждены 833 новых случая инфицирования COVID-19. Об этом сообщил Минздрав в среду вечером.

Мужчина в маске. Иллюстративное фото.
© Sputnik / Maxime Blinov
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Отмечены 9 эпизодов "импорта" инфекции: Румыния - 4, Турция - 2, Испания, Россия и Франция - по одному.

Общее число зарегистрированных заражений в стране достигло 68 791.

За минувшие 24 часа проведены 3907 тестов, при этом первичных — 3558.

Коронавирус выявлен, в том числе, еще у 53 медработников: 19 врачей, 21 медсестер и 13 сотрудников вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находятся 849 пациентов (из них 43 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких). 

Из больниц выписаны 619 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент - 49 702 человека.

Зафиксированы еще 13 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции - 1630.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают красный, оранжевый, желтый или зеленый уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

Решения об ужесточении или снятии ограничений принимают территориальные чрезвычайные комиссии. Меры Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья имеют рекомендательный характер.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2159)

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Теги:
коронавирус


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