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Нижний Днестр.

В Приднестровье появится еще одна заповедная зона под особой охраной

© Photo : Facebook / Societatea Ecologică ”Biotica”
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201021/32112216/v-pridnestrove-poyavitsya-esche-odna-zapovednaya-zona-pod-osoboy-okhranoy.html

Эта территория уникальна тем, что служит местообитанием краснокнижных водоплавающих птиц, млекопитающих и пресмыкающихся, а также растений.

ТИРАСПОЛЬ, 21 окт – Sputnik. Остров "Дикуль" теперь станет государственным заказником, что позволит включить его в число особо охраняемых зон заповедного фонда региона. Решение о придание такого статуса было принято приднестровскими депутатами.

"Законодательное закрепление статуса "заповедника" позволит на государственном уровне охранять животных, которые там обитают и занесены в Красную Книгу", – сказал глава законодательного собрания Александр Коршунов.

Благодаря изменению статуса острова появится возможность для исследования этого уникального уголка для ученых и студентов.

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© Photo : Из личного архива Юрия Швеца
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Как сообщили в парламентской пресс-службе, "Дикуль" - ценная в научном и природоохранном значении территория, и то, что она будет взята под госохрану, даст возможность оградить ее от влияния современной цивилизации.

Проект заказника "Дикуль" разработал Приднестровский госуниверситет им. Т. Г. Шевченко. Вуз получил положительную экспертизу Службы экологического контроля и охраны окружающей среды региона.

Остров Дикуль расположен рядом с селом Незавертайловка в Слободзейском районе в нижней части бассейна реки Турунчук. Это самый крупный в Европе речной остров. Вся территория заказника занимает около 170 га.

Местность входит в состав природных территорий, которые имеют международное значение. Редкие виды животных и птиц хорошо сохранились здесь благодаря труднодоступности урочища и его удаленности от крупных населенных пунктов.

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Теги:
охрана, охрана природы, заповедник, Приднестровье


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