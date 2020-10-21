Помощь бизнеса и граждан на борьбу с COVID-19: сколько денег собрали в Приднестровье

Минфин региона опубликовал данные по расходованию средств безвозмездной помощи, поступающей в 2020 году на цели предотвращения распространения коронавируса нового типа.

ТИРАСПОЛЬ, 21 окт – Sputnik. В Приднестровье на борьбу с COVID-19 собрали безвозмездную помощь в сумме почти 3,8 миллиона приднестровских рублей (это практически эквивалентно сумме в молдавских леях). Средства были перечислены на счет республиканского бюджета в период с 13 апреля по 20 октября.

"Сбор безвозмездной помощи был организован для реализации комплекса мероприятий по предотвращению угрозы распространения на территории Приднестровья коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса COVID-19", - пояснили в Минфине.

Львиная доля средств поступила от юридических лиц – 3,65 миллиона приднестровских рублей, от физических лиц – 120,5 тысяч рублей.

За это время 2,4 миллиона рублей безвозмездной помощи были распределены на различные нужды. Больше всего, почти 1,3 миллиона, ушло на финансирование расходов по поставке оборудования и расходных материалов в целях обустройства ПРЦ-лаборатории в Рыбницкой центральной районной больнице.

Около 686 тысяч рублей было направлено на поставку оборудования в Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, в котором на время пандемии разместилась COVID-лаборатория, еще 373 тысячи – на выплату материальной помощи лицам, принимавшим участие в мероприятиях по профилактике и борьбе с коронавирусной инфекцией на территории Бендерского психоневрологического дома-интерната.

Оставшиеся из израсходованных 61,4 тысячи рублей пошли на поставку компрессорного ингалятора в Бендерскую центральную городскую больницу.

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