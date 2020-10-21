Правительство Молдовы продало 7 гектаров земли в Кишиневе

Молдавские власти продали два земельных участка бывшей воинской части по цене около 20 тысяч евро за сотку земли.

КИШИНЕВ, 21 окт – Sputnik. Агентство публичной собственности продало 21 октября на аукционе земельные участки бывшей воинской части площадью 5,6 га и 1,5 га, расположенные в столичном секторе Буюканы.

Об этом в среду во время заседания правительства рассказал глава Агентства Генадие Цепордей.

"Один участок на улице Василе Лупу - 5,6 гектара, продан за 230 миллионов леев, второй участок на Василе Лупу, 1,5 гектара, куплен за 69 миллионов леев", - сообщил Цепордей.

Также с молотка ушли два государственных предприятия. Таким образом, покупатели нашлись на все четыре лота.

Общая сумма полученная от продаж, как уточнил Цепордей, составила 305,14 миллиона леев

Премьер Ион Кику уточнил, что, исходя из цены земельных участков, стоимость одной сотки составила свыше 20 тысяч евро.

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