21:02 21 Октября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.01
  • USD17.00
  • RUB0.22
  • RON4.10
  • UAH0.60
Поиск
Стройка.

Правительство Молдовы продало 7 гектаров земли в Кишиневе

© Sputnik / Anatolii Kiriak
Общество
Получить короткую ссылку
54 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201021/32113731/pravitelstvo-moldovy-prodalo-7-gektarov-zemli-v-kishineve.html

Молдавские власти продали два земельных участка бывшей воинской части по цене около 20 тысяч евро за сотку земли.

КИШИНЕВ, 21 окт – Sputnik. Агентство публичной собственности продало 21 октября на аукционе земельные участки бывшей воинской части площадью 5,6 га и 1,5 га, расположенные в столичном секторе Буюканы.

Об этом в среду во время заседания правительства рассказал глава Агентства Генадие Цепордей.

"Один участок на улице Василе Лупу - 5,6 гектара, продан за 230 миллионов леев, второй участок на Василе Лупу, 1,5 гектара, куплен за 69 миллионов леев", - сообщил Цепордей.

Примэрия.
© Sputnik / Mihai Caraus
Примэрия Кишинева нашла способ разрешить многолетние имущественные споры
Также с молотка ушли два государственных предприятия. Таким образом, покупатели нашлись на все четыре лота.

Общая сумма полученная от продаж, как уточнил Цепордей, составила 305,14 миллиона леев

Премьер Ион Кику уточнил, что, исходя из цены земельных участков, стоимость одной сотки составила свыше 20 тысяч евро.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

В столице начнут продавать земельные участки с молотка
Осколки прошлого: на что наткнулись при проведении земельных работ


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Бюллетень для голосования на президентских выборах.
Пошли в тираж: как печатают бюллетени для выборов президента Молдовы
Выборы президента Молдовы. Какой сюрприз готовят США Кишиневу.
Выборы президента Молдовы. Какой сюрприз готовят США Кишиневу
Расходы кандидатов в президенты на предвыборную кампанию
Рейтинг затрат кандидатов в президенты на предвыборную кампанию

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться