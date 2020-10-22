Бесплатное питание для школьников: продолжит ли действие льгота в Приднестровье

Приднестровские депутаты одобрили инициативу о продлении социальной поддержки детей-льготников, поскольку эпидемиологическая ситуация пока не дает возможности открывать столовые в учебных заведениях.

ТИРАСПОЛЬ, 22 окт – Sputnik. В Приднестровье продолжат оказывать социальную поддержку в период ЧП и карантина школьникам и воспитанникам образовательных учреждений, которые имеют право на льготное питание. Она будет предоставляться в виде выдачи продуктовых наборов или денежной компенсации. Такие поправки были одобрены приднестровскими парламентариями.

"Изменения закона уточняют, что льготные категории школьников и другие воспитанники учреждений образования могут рассчитывать на такую социальную поддержку до тех пор, пока не будут открыты столовые", - отметили в парламентской пресс-службе.

На данный момент продовольственные наборы или денежную компенсацию по выбору льготники получают до возобновления деятельности организаций образования. Школы и другие учреждения образования с 1 сентября открылись, но питание в них пока не организовано из-за эпидемиологической ситуации по коронавирусу и профилактических мероприятий.

"Необходимо было внести изменения в законодательство о том, что дети будут и дальше получать продуктовые наборы, но до возобновления работы комбинатов питания в школах. Это основной мотив внесения данных инициативы", – пояснил председатель парламентского Комитета по социальной политике и здравоохранению Сергей Чебан.

Право на получение продуктовых наборов предлагается распространить и на несовершеннолетних детей-инвалидов, которые очно или заочно посещают медико-социальные профилактические учреждения, реабилитационные центры (отделения) дневного пребывания детей с ограниченными возможностями жизнедеятельности, но которые не попадают под условия выплаты денежной компенсации.

А при достижении этой категорией детей дееспособности (по возрасту или медицинским показаниям) они смогут самостоятельно подавать заявление о замене продуктового набора на денежную компенсацию.

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