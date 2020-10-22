05:34 22 Октября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.20
  • USD17.04
  • RUB0.22
  • RON4.14
  • UAH0.60
Поиск
Школа, дезинфекция

Что нужно знать об отдыхе школьников в октябре - подробный календарь каникул

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
Получить короткую ссылку
17 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201022/32115398/kalendari-kanikul-2020.html

В учебных заведениях, где 1 ноября будут работать избирательные участки, занятия 2 ноября пройдут в онлайн-режиме.

КИШИНЕВ, 22 сен - Sputnik. Согласно календарному плану Минобразования, осенние каникулы у школьников запланированы на 24 октября - 1 ноября. В учебных заведениях, где будут работать избирательные участки, занятия 2 ноября пройдут в онлайн-режиме, таково распоряжение министерства.

Таким образом, образовательное ведомство отказалось от планов продлить на день осенние каникулы из-за президентских выборов.

Школьный календарь 2020-2021
© Sputnik / Moldova
Школьный календарь 2020-2021

Глава профильного министерства Игорь Шаров обратил внимание представителей местных специализированных структур в сфере образования на меры безопасности в период школьных каникул. 

Школы закрыли на карантин. Архивное фото.
© Sputnik / Павел Лисицын
Официально: в Молдове на самоизоляции тысячи учащихся и сотни педагогов

"Пожалуйста, отнеситесь к этому со всей серьезностью, чтобы и учителя, и учащиеся благополучно провели отдых", - сказал министр.

Минобразования выпустило целый циркуляр с рекомендациями на эту тему.

Министерство советует провести урок, на котором учащимся расскажут о профилактике и обязательных мерах защиты против заражения COVID-19, а также других ситуациях риска, которые могут появиться в период каникул.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Бюллетень для голосования на президентских выборах.
Пошли в тираж: как печатают бюллетени для выборов президента Молдовы
Выборы президента Молдовы. Какой сюрприз готовят США Кишиневу.
Выборы президента Молдовы. Какой сюрприз готовят США Кишиневу
Расходы кандидатов в президенты на предвыборную кампанию
Рейтинг затрат кандидатов в президенты на предвыборную кампанию

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться