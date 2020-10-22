Что нужно знать об отдыхе школьников в октябре - подробный календарь каникул

В учебных заведениях, где 1 ноября будут работать избирательные участки, занятия 2 ноября пройдут в онлайн-режиме.

КИШИНЕВ, 22 сен - Sputnik. Согласно календарному плану Минобразования, осенние каникулы у школьников запланированы на 24 октября - 1 ноября. В учебных заведениях, где будут работать избирательные участки, занятия 2 ноября пройдут в онлайн-режиме, таково распоряжение министерства.

Таким образом, образовательное ведомство отказалось от планов продлить на день осенние каникулы из-за президентских выборов.

© Sputnik / Moldova Школьный календарь 2020-2021

Глава профильного министерства Игорь Шаров обратил внимание представителей местных специализированных структур в сфере образования на меры безопасности в период школьных каникул.

"Пожалуйста, отнеситесь к этому со всей серьезностью, чтобы и учителя, и учащиеся благополучно провели отдых", - сказал министр.

Минобразования выпустило целый циркуляр с рекомендациями на эту тему.

Министерство советует провести урок, на котором учащимся расскажут о профилактике и обязательных мерах защиты против заражения COVID-19, а также других ситуациях риска, которые могут появиться в период каникул.

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