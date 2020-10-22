Что нужно знать об отдыхе школьников в октябре - подробный календарь каникул

КИШИНЕВ, 22 сен - Sputnik. Согласно календарному плану Минобразования, осенние каникулы у школьников запланированы на 24 октября - 1 ноября. В учебных заведениях, где будут работать избирательные участки, занятия 2 ноября пройдут в онлайн-режиме, таково распоряжение министерства.
Таким образом, образовательное ведомство отказалось от планов продлить на день осенние каникулы из-за президентских выборов.
Глава профильного министерства Игорь Шаров обратил внимание представителей местных специализированных структур в сфере образования на меры безопасности в период школьных каникул.
"Пожалуйста, отнеситесь к этому со всей серьезностью, чтобы и учителя, и учащиеся благополучно провели отдых", - сказал министр.
Минобразования выпустило целый циркуляр с рекомендациями на эту тему.
Министерство советует провести урок, на котором учащимся расскажут о профилактике и обязательных мерах защиты против заражения COVID-19, а также других ситуациях риска, которые могут появиться в период каникул.
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