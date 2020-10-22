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Владимир Плахотнюк

Генпрокуратура запросила экстрадицию Плахотнюка из Кипра и Саудовской Аравии

© Photo : Facebook / Vlad Plahotniuc
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201022/32117188/genprokuratura-zaprosila-ekstradiciyu-plahotnyuka-iz-kipra-i-saudovskoj-aravii.html

О новых мерах по розыску и возвращению беглого олигарха в руки молдавского правосудия объявила Генеральная прокуратура.

КИШИНЕВ, 22 окт — Sputnik. Генпрокуратура запросила экстрадицию Плахотнюка, кроме Турции, из Кипра и Саудовской Аравии, сообщил на брифинге  глава ведомства Александр Стояногло.

Vlad Plahotniuc
© Sputnik / Miroslav Rotari
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По словам Стояногло, уже получен официальный ответ, что Плахотнюк границ Саудовской Аравии не пересекал. Ответа от Турции Молдова пока не получила.

Экс-глава Демократической партии и неофициальный координатор правящей в Молдове коалиции в 2016-2019 годах Владимир Плахотнюк покинул Молдову 14 июня 2019 года и до недавнего времени находился в США.

В Молдове Плахотнюка обвиняют по трем статьям: мошенничество, создание и руководство организованной преступной группой и отмывание денег в особо крупных размерах.

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Теги:
Генпрокуратура, Владимир Плахотнюк


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