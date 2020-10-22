Генпрокуратура запросила экстрадицию Плахотнюка из Кипра и Саудовской Аравии

О новых мерах по розыску и возвращению беглого олигарха в руки молдавского правосудия объявила Генеральная прокуратура.

КИШИНЕВ, 22 окт — Sputnik. Генпрокуратура запросила экстрадицию Плахотнюка, кроме Турции, из Кипра и Саудовской Аравии, сообщил на брифинге глава ведомства Александр Стояногло.

По словам Стояногло, уже получен официальный ответ, что Плахотнюк границ Саудовской Аравии не пересекал. Ответа от Турции Молдова пока не получила.

Экс-глава Демократической партии и неофициальный координатор правящей в Молдове коалиции в 2016-2019 годах Владимир Плахотнюк покинул Молдову 14 июня 2019 года и до недавнего времени находился в США.

В Молдове Плахотнюка обвиняют по трем статьям: мошенничество, создание и руководство организованной преступной группой и отмывание денег в особо крупных размерах.

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