Генпрокуратура занялась "Национальной лотереей" и игорным бизнесом

КИШИНЕВ, 22 окт — Sputnik. Генеральная прокуратура расследует последовательность действий госструктур, которые нанесли ущерб бюджету в результате передачи через сомнительные схемы иностранным компаниям контроля над игровым бизнесом в Молдове. Об этом заявил на брифинге глава ведомства Александр Стояногло.

По заявлению генпрокурора, ряд чиновников в Минэкономики и Агентстве госсобственности намеренно создали условия для захвата бизнеса в интересах небольшого круга людей через структуру "Национальной лотереи Молдовы". С этой целью была разработаны и приняты поправки в нормативную базу на уровне министерств и ведомств.

В этой связи Стояногло отметил принятие в 2016-2018 годах закона об азартных играх и ряда актов, которые установили госмонополию в этой сфере и передачу управления ею в распоряжение "Национальной лотереи". Поправки в законодательство происходили и на уровне кабинета министров — в том числе путем принятия правительством ответственности перед парламентом.

Генпрокурор упомянул также компании "NEW Games AD", "National Lottery AD" и "NGM SPC Limited" (ставки на спорт и лотереи); "Novo Gaming M Technologies GmbH", "Novomatic Gaming Industries GmbH" и "Novomatic AG" (игровые автоматы).

"Защита интересов третьих лиц в ущерб интересам государства очевидна и является результатом действий представителей органов государственной власти по изменению законодательной базы, в результате которых снижаются или отменяются налоги на игорную деятельность", — заявил Стояногло.

Генпрокурор сообщил о возбуждении уголовного дела по факту злоупотребления служебным положением, совершенного с участием публичных лиц в пользу иностранных компаний в сфере азартных игр, что нанесло ущерб национальному публичному бюджету. В результате этих действий в 2017-2019 годах в государственный бюджет недополучено около 400 миллионов леев, подчеркнул Стояногло.

"Компании с «привилегированным бизнесом» платят миллионы леев за рекламу на радио и телеканалах, связанных с гражданином Плахотнюком", — заявил глава ведомства. — В то же время "около 65 местных компаний прекратили свою деятельность, тысячи людей потеряли работу, десятки компаний и людей были незаконно привлечены к ответственности, а Минфин выплатил компенсацию в миллионы леев в связи с прекращением действия лицензий", — заявил глава ведомства.

Информация о состоянии дел в этом секторе экономики, а также допущенных нарушениях при привлечении частных партнеров была направлена ​​в Правительство. Прокуратура ведет расследование, чтобы выявить и привлечь к ответственности всех причастных к этой преступной схеме, сообщил Стояногло.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova