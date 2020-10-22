Оперштаб Приднестровья: вспышка COVID-19, доставка оборудования для тестов

ТИРАСПОЛЬ, 22 окт – Sputnik. В Тираспольском психоневрологическом доме-интернате снова вспышка COVID-19. Заболело 12 подопечных. Все они госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу.
"Один из корпусов интерната отведен под провизорный госпиталь. На его площадке изолированно проживают больше сотни опекаемых и 23 сотрудника учреждения", - отметили на заседании Оперштаба.
На данный момент в COVID-госпиталях лечение проходят 1164 носителя вируса, 77 из них – несовершеннолетние, у 769 пациентов пневмония, 26 человек находятся в реанимационных отделениях, четверо подключены к аппаратам ИВЛ.
Всего за время пандемии в Приднестровье зарегистрировано 5550 случаев заражения COVID-19. Умерло 132 инфицированных. Справились с коронавирусом 4046 человек. Все они проходили лечение в госпитальных условиях.
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