Оперштаб Приднестровья: вспышка COVID-19, доставка оборудования для тестов

На заседании Оперштаба рассказали о том, что уровень заражения коронавирусом нового типа в регионе держится на прежних показателях, не понижаясь.

ТИРАСПОЛЬ, 22 окт – Sputnik. В Тираспольском психоневрологическом доме-интернате снова вспышка COVID-19. Заболело 12 подопечных. Все они госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу.

"Один из корпусов интерната отведен под провизорный госпиталь. На его площадке изолированно проживают больше сотни опекаемых и 23 сотрудника учреждения", - отметили на заседании Оперштаба.

По словам руководителя Оперштаба Руслана Мовы, 22 октября в Приднестровье должны доставить два анализатора для экспресс-лабораторий по COVID-19 и 20 тестов на определение коронавируса нового типа. Они были закуплены для проведения пробного тестирования. Если оборудование подтвердит свою эффективность, планируется приобрести 20 единиц техники и 30 тысяч экспресс-тестов.

На данный момент в COVID-госпиталях лечение проходят 1164 носителя вируса, 77 из них – несовершеннолетние, у 769 пациентов пневмония, 26 человек находятся в реанимационных отделениях, четверо подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего за время пандемии в Приднестровье зарегистрировано 5550 случаев заражения COVID-19. Умерло 132 инфицированных. Справились с коронавирусом 4046 человек. Все они проходили лечение в госпитальных условиях.

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