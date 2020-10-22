Работников скорой помощи Тирасполя ожидают дисциплинарные взыскания

ТИРАСПОЛЬ, 22 окт – Sputnik. В Приднестровье в ходе служебной проверки тираспольской станции скорой медицинской помощи выявлены недочеты в работе. На заседании Оперативного штаба лидер региона Вадим Красносельский поручил Минздраву разобраться и принять меры дисциплинарного характера к работникам диспетчерской службы.

"Сотрудниками контролирующих органов были прослушаны переговоры диспетчеров с дозвонившимися на номер "103" гражданами. К рекомендациям и решениям, которые принимали работники диспетчерской службы, есть вопросы", - пояснили в пресс-службе приднестровского лидера.

Минздрав также должен будет наладить работу службы скорой помощи и организовать дополнительный инструктаж специалистов.

По словам Красносельского, несмотря на возросшую нагрузку на службу скорой медицинской помощи, она остается посильной – один звонок в 20 минут.

"Но если не организовать своевременную изоляцию и лечение инфицированных граждан, то их количество будет расти, а значит, увеличится нагрузка не только на скорую помощь, но и на всю систему здравоохранения", – сказал он.

Работники службы скорой медицинской помощи приравнены по размеру доплат к медикам, занятым непосредственно в инфекционных госпиталях.

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