Кабмин продлил выплату пособия в 16 тысяч леев заразившимся COVID-19 госслужащим

Инфицированным медицинским работникам и некоторым чиновникам в Молдове выплаты будут производиться до конца ноября.

КИШИНЕВ, 22 окт — Sputnik. Правительство продлило выплату пособий в 16 тысяч леев медработникам и некоторым категориям чиновников, заразившихся COVID-19 во время исполнения своих обязанностей.

"До 30 ноября включительно продлевается срок действия норм, предусмотренных статьями 4,5 и 6 Закона о применении некоторых мер на период Чрезвычайного положения в сфере общественного здоровья", — говорится в решении правительства.

Помимо компенсации в 16 тысяч леев, также будет сохранена и ежемесячная надбавка для госслужащих за работу во вредных условиях.

Ранее, в начале сентября, правительство предложило отказаться от выплат в размере 16 тысяч леев медикам и сотрудникам госучреждений, которые заразились коронавирусом на работе. Тогда инициативу кабмина не поддержали президент и парламент.

До настоящего времени пособия получили уже более двух тысяч человек.

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