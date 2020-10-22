СИБ предлагает запретить в Молдове покупку SIM-карт без документов

Ведомство отмечает, что аналогичные правила действуют в более чем 150 странах по всему миру, включая государства-члены Европейского Союза.

КИШИНЕВ, 22 окт — Sputnik. Служба информации и безопасности опубликовала уточнения к распространенной в прессе информации о намерении обязать операторов сотовой связи в Молдове продавать предоплаченные карты только при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Речь идет о проекте поправок к Закону об электронных коммуникациях №241/2007, которые разрабатывают специалисты СИБ и ряда других госструктур.

Законопроект подготовлен в рамках Плана по внедрению Национальной программы кибербезопасности на 2016-2020 годы.

"Мы подчеркиваем, что разработка нормативного акта находится на начальной стадии, проект должен быть публично обсужден <...> особенно — с гражданским обществом и поставщиками электронных услуг", — сообщается в коммюнике СИБа.

Ведомство подчеркивает, что проект не ставит целью ограничить продажу SIM-карт или других предоплаченных электронных услуг, но предлагает "установить обязательство для поставщиков регистрировать минимальные данные, необходимые для идентификации пользователей".

Аналогичные правила действуют в более чем 150 странах по всему миру, включая государства-члены Европейского Союза, отмечает служба.

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