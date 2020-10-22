Перевод часов: откажется ли Молдова от сезонного изменения времени

"За" и "против" сезонного перевода стрелок часов: врач-сомнолог рассказал, как подготовить организм к новому режиму.

КИШИНЕВ, 22 окт – Sputnik. В ночь на воскресенье, 25 октября, Молдова перейдет на "зимнее время". Стрелки часов надо будет перевести на час назад. Некоторые страны отказались от подобной практики, выбрав для себя наиболее удобное время – "зимнее" или "летнее". Молдова пока не приняла решение, будет ли отказываться от сезонного перевода стрелок часов. О том, какой вариант времени – "летнее" или "зимнее" - был бы для республики предпочтительнее, а также о плюсах и минусах манипуляций с часами, в комментарии Sputnik Молдова рассказал врач-сомнолог Адриан Лупушор.

По его словам, европейские власти попросили страны-участницы ЕС определиться, остаются они на "зимнем" или на "летнем" времени.

"Было бы нормальным, если бы мы остались на "зимнем времени". Решают вопрос о "переходе" - власти. Они должны принять решение, будем ли переводить стрелки часов на "летнее время", и если да, то останемся ли мы на нем, или все же мы останемся на "зимнем", - сказал Лупушор.

История перевода стрелок часов

Как рассказал сомнолог, переход на "летнее", которое у нас действует сейчас, предложили и ввели во времена Первой мировой войны.

"Сделано это было с точки зрения экономии. Затем от этой практики отказались, а во время Второй мировой – вернулись, после чего снова отменили", - сказал Лупушор.

Он отметил, что в 60-х годах прошлого века большинство стран начали опять вводить "летнее время".

Эксперт: экономия от перехода на летнее и зимнее время весьма сомнительна>>>

Впервые перевод стрелок часов на час вперед летом и на час назад зимой в целях экономии энергетических ресурсов осуществили в Великобритании в 1908 году. Молдова впервые начала применять такую практику в 1979 году.

Плюсы и минусы манипуляций с часами

Как считает эксперт, при переходе на "зимнее время" человек, фактически, спит на один час больше.

"От этого изменения меньше осложнений, чем при переводе часов на "летнее время", когда мы теряем один час, просыпаясь на 60 минут раньше. И вот тогда, как раз, регистрируется больше дорожно-транспортных происшествий, потому что водители ложатся спать как обычно, а встают на час раньше", - обратил внимание сомнолог

Эксперт подчеркнул, что ко всему весной чаще регистрируются острые сердечно-сосудистые заболевания - тоже из-за этих изменений.

По его словам, в случае перехода на "зимнее время", возможно, это в какой-то степени затрагивает тех, кто просыпается рано утром. Потому что они будут пробуждаться как привыкли, но фактически - еще раньше до запланированного подъема.

"В любом случае нашему организму понадобится определенное время, чтобы адаптироваться. В нашем организме параллельно протекают сотни тысяч процессов, и они должны быть организованы нашими биологическими часами. Сейчас это изменение времени приведет к необходимости новой адаптации. Чем моложе организм, чем здоровее, тем быстрее адаптируется и с меньшими последствиями", - сказал он.

Что нельзя делать перед сном – ученые бьют тревогу>>>

Специалист отметил, что необходимо подготовить организм заранее, чтобы изменения проходили постепенно.

"Рекомендуется менять время на часах за неделю до перевода на каждые 5-10 минут ежедневно. Таким образом за неделю мы дойдем до желаемого времени. В целом же надо придерживаться здорового образа жизни – сон и нормальное питание. Идеальная температура для сна: 19-20 градусов", - добавил Лупушор.

Отказ от перевода стрелок часов

В марте 2019 года Европейский парламент постановил отменить переход на зимнее время с 2021 года. Таким образом, стрелки часов в странах ЕС будут в последний раз переведены на один час вперед в последнее воскресенье марта 2021 года.

Заставит ли Европа Молдову поменять время>>>

В 2011 году это сделали Россия и Беларусь. В 2016 году от зимнего времени отказалась Турция. Грузия и Казахстан аналогично поступили в 2005 году, четыре республики Центральной Азии – еще в начале 90-х годов. Армения отменила переход на летнее время в 2012 году.

Власти Молдовы пока не определились, последует ли республика примеру остальных государств. Президент страны Игорь Додон ранее вынес на общественное обсуждение вопрос возможного отказа Молдовы от перехода на зимнее время.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova