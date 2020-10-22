Каков максимальный размер штрафа в Молдове за нарушение мер по борьбе с COVID-19

Sputnik разбирался в законодательстве о наказании за пренебрежение противоэпидемическими правилами. С начала пандемии виновным в такого рода проступках пришлось выложить свыше 67 миллионов леев.

КИШИНЕВ, 22 окт – Sputnik. В Молдове размер самого крупного штрафа за несоблюдение мер по профилактике, предупреждению и борьбе с эпидемическими заболеваниями может достигать 75 тысяч леев (порядка 4,4 тысячи долларов США по текущему курсу Нацбанка). Получить его может лишь юридическое лицо. Об этом в комментарии Sputnik заявила пресс-секретарь МВД Молдовы Алина Збанка.

По ее словам, зафиксированы и случаи, когда юрлицо наказали за подобное нарушение несколько раз. Самый высокий штраф для физического лица - до 25 тысяч леев.

"По состоянию на 21 октября общее число штрафов для физических и юридических лиц достигло 10 146. Санкции применены на сумму в 67 235 695 леев. Количество опротестованных штрафов в суде составляет 526", - сказала Збанка.

Она отметила, что, как и в случае с санкциями за другие нарушения, при оплате суммы в течение 24 часов оштрафованное лицо получает "скидку" - вполовину меньше.

© Sputnik / Vadim Rusu Штрафы.

Закон и решение Конституционного суда

В Кодексе о правонарушениях Республики Молдова предусмотрено наказание за несоблюдение мер по профилактике, предупреждению и борьбе с эпидемическими заболеваниями, если это поставило под угрозу общественное здоровье. Речь идет о статье 76 (1).

© Screenshot / Ministerul Justiției Статья из Кодекса о правонарушениях Республики Молдова.

Конституционный суд Молдовы признал эту статью Кодекса о правонарушенияхОсновному закону страны. Такое постановление инстанция вынесла 30 июня.

Исходя из решения КС, до внесения изменений в законодательство, размер штрафа за несоблюдение мер по профилактике, предупреждению и борьбе с эпидемическими заболеваниями составляет 1-500 условных единиц (50 – 25 000 леев).

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Что предлагают в парламенте?

Молдавские депутаты решили пересмотреть в сторону понижения размер штрафов за нарушение мер по профилактике, предотвращению и борьбе с коронавирусом нового типа. В июле парламентарии проголосовали в первом чтении за то, чтобы наказание для физического лица снизилось с 22,5-25 тысяч леев до 2,5-7,5 тысячи леев, а для юридических – с 50-75 тысяч леев до 15-35 тысяч леев. В конце сентября проект попал на рассмотрение парламентской юридической комиссии, которая утвердила заключение по этой инициативе ко второму чтению. В документе юркомиссии, в частности, указаны еще более низкие штрафы.

"В результате поправок размер штрафа снизится с 22,5-25 тысяч до 2-5 тысяч леев для физических лиц. Для юридических лиц штраф составит 10-35 тысяч леев вместо 50-75 тысяч как в настоящий момент", - сказано в пресс-релизе, опубликованном на сайте парламента.

Также предлагается, чтобы за повторное совершение этого же нарушения в течение одного календарного года наказанный ранее человек штрафовался по возрастающей шкале. За это, как сказано в сообщении парламента, санкция для физлица составит от 15 до 25 тысяч леев, а для юрлица – от 50 до 75 тысяч.

Штраф за умышленное предоставление фальсифицированных или неполных данных, или отказ от дачи подобной информации для физических лиц тоже собираются понизить - до 2,5-7 тысяч леев.

Авторы поправок отмечают, что в результате изменений размер штрафов будет пропорционален совершенному деянию, а конституционность законодательства будет восстановлена.

Законопроект с поправками в Кодекс о правонарушениях парламентарии должны рассмотреть во втором чтении.

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